Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/putin-1829032042.html
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении - РИА Новости, 03.11.2022
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении
Динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у него с Сердаром... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:24
2022-11-03T17:19
политика
владимир путин
сердар бердымухамедов
россия
туркмения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у него с Сердаром Бердымухамедовым хорошие личные отношения."Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента, у нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно", - сказал Путин на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.Путин отметил, что бывший президент Туркмении внес "огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений межгосударственных", и это касается всех сфер деятельности, в том числе, гуманитарной и экономической."В каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы вам всегда рады", - добавил президент России.
https://ria.ru/20221103/turmeniya-1828848925.html
россия
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, сердар бердымухамедов , россия, туркмения
Политика, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Россия, Туркмения
16:24 03.11.2022 (обновлено: 17:19 03.11.2022)
 
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении

Путин отметил, что динамика отношений России и Туркмении не снижается при новом президенте

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у него с Сердаром Бердымухамедовым хорошие личные отношения.
"Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента, у нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно", - сказал Путин на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Путин отметил, что бывший президент Туркмении внес "огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений межгосударственных", и это касается всех сфер деятельности, в том числе, гуманитарной и экономической.
"В каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы вам всегда рады", - добавил президент России.
Глава верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 06:52
Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией
 
ПолитикаВладимир ПутинСердар БердымухамедовРоссияТуркмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала