https://ria.ru/20221103/putin-1829032042.html

Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении

Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении - РИА Новости, 03.11.2022

Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении

Динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у него с Сердаром... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:24

2022-11-03T16:24

2022-11-03T17:19

политика

владимир путин

сердар бердымухамедов

россия

туркмения

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у него с Сердаром Бердымухамедовым хорошие личные отношения."Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента, у нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно", - сказал Путин на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.Путин отметил, что бывший президент Туркмении внес "огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений межгосударственных", и это касается всех сфер деятельности, в том числе, гуманитарной и экономической."В каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы вам всегда рады", - добавил президент России.

https://ria.ru/20221103/turmeniya-1828848925.html

россия

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политика, владимир путин, сердар бердымухамедов , россия, туркмения