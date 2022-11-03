https://ria.ru/20221103/putin-1829032042.html
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении - РИА Новости, 03.11.2022
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении
Динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у него с Сердаром... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:24
2022-11-03T16:24
2022-11-03T17:19
политика
владимир путин
сердар бердымухамедов
россия
туркмения
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у него с Сердаром Бердымухамедовым хорошие личные отношения."Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента, у нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно", - сказал Путин на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.Путин отметил, что бывший президент Туркмении внес "огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений межгосударственных", и это касается всех сфер деятельности, в том числе, гуманитарной и экономической."В каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы вам всегда рады", - добавил президент России.
https://ria.ru/20221103/turmeniya-1828848925.html
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политика, владимир путин, сердар бердымухамедов , россия, туркмения
Политика, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Россия, Туркмения
16:24 03.11.2022 (обновлено: 17:19 03.11.2022)
Путин отметил положительную динамику отношений России и Туркмении
Путин отметил, что динамика отношений России и Туркмении не снижается при новом президенте
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у него с Сердаром Бердымухамедовым хорошие личные отношения.
"Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента, у нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно", - сказал Путин на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Путин отметил, что бывший президент Туркмении внес "огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений межгосударственных", и это касается всех сфер деятельности, в том числе, гуманитарной и экономической.
"В каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы вам всегда рады", - добавил президент России.