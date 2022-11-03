https://ria.ru/20221103/putin-1829002067.html

Путин встретится с представителями российских религий в пятницу

Путин встретится с представителями российских религий в пятницу - РИА Новости, 03.11.2022

Путин встретится с представителями российских религий в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания РИО и РВИО,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:13

2022-11-03T15:13

2022-11-03T15:33

владимир путин

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания РИО и РВИО, сообщает пресс-служба Кремля."Состоится встреча главы государства с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221103/putin-1828998027.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, российское военно-историческое общество (рвио)