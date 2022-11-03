https://ria.ru/20221103/putin-1829002067.html
Путин встретится с представителями российских религий в пятницу
Путин встретится с представителями российских религий в пятницу - РИА Новости, 03.11.2022
Путин встретится с представителями российских религий в пятницу
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания РИО и РВИО,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:13
2022-11-03T15:13
2022-11-03T15:33
владимир путин
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания РИО и РВИО, сообщает пресс-служба Кремля."Состоится встреча главы государства с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221103/putin-1828998027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, российское военно-историческое общество (рвио)
Владимир Путин, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО)
15:13 03.11.2022 (обновлено: 15:33 03.11.2022)
Путин встретится с представителями российских религий в пятницу
Путин встретится с историками и представителями религий России в честь юбилея РИО и РВИО