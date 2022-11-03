https://ria.ru/20221103/proisshestviya-1828848341.html

Судимый житель Бурятии зарезал продавщицу ради выручки и бутылок коньяка

Судимый житель Бурятии зарезал продавщицу ради выручки и бутылок коньяка - РИА Новости, 03.11.2022

Судимый житель Бурятии зарезал продавщицу ради выручки и бутылок коньяка

Полиция задержала 24-летнего жителя Бурятии, подозреваемого в убийстве продавца сельского магазина, откуда он забрал пять бутылок коньяка, выручку и сумку... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T06:36

2022-11-03T06:36

2022-11-03T06:37

происшествия

улан-удэ

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Полиция задержала 24-летнего жителя Бурятии, подозреваемого в убийстве продавца сельского магазина, откуда он забрал пять бутылок коньяка, выручку и сумку убитой, сообщает СУСК республики.По его данным, 31 октября в селе Старый Онохой неизвестный напал на продавца магазина и нанес женщине множественные ножевые ранения. В результате 33-летняя женщина скончалась по дороге в больницу. Из магазина пропала крупная сумма денег, личные вещи потерпевшей, а также несколько бутылок алкоголя. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следствие и полиция разыскивали убийцу.В течение двух дней были опрошены и допрошены все жители села. Удалось установить, что недавно в нем появился новый человек, который после непродолжительного пребывания исчез сразу в день происшествия. Им оказался ранее судимый 24-летний молодой человек, у которого в селе ранее проживала мать. В ходе розыска 2 ноября удалось установить его местонахождение и задержать. При обыске были найдены сумка убитой женщины с украшениями и банковскими картами, а также похищенная из магазина бутылка коньяка. В ходе допроса задержанный рассказал о нападении, ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое.По данным следствия, молодой человек 24 октября приехал в Старый Онохой и жил в доме своей покойной матери. Он не работал, злоупотреблял спиртным. Посещая в эти дни местный магазин смешанных товаров, он узнал, что в нем находилась лишь одна продавщица, и заметил, где хранилась выручка."31 октября обвиняемый замыслил разбойное нападение, взял с собой складной нож, пришел в магазин и, выждав момент, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней, напал со спины и нанес множество ножевых ударов. Потерпевшая в этот момент разговаривала по телефону с напарницей и успела крикнуть о нападении. После этого злоумышленник похитил из магазина почти 28 тысяч рублей, пять бутылок коньяка, а также дамскую сумку потерпевшей с ее личными вещами, кошельком и банковскими картами", - говорится в сообщении.По данным СК, вернувшись домой, он вызвал такси, на котором вместе с 16-летней подругой уехал в Улан-Удэ. Там они сначала остановились в гостинице, затем в пригородном селе арендовали частный дом, где пропивали похищенное.

https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828010375.html

https://ria.ru/20221028/prigovor-1827415302.html

улан-удэ

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия