https://ria.ru/20221103/probki-1829083633.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 03.11.2022

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:20

2022-11-03T18:20

2022-11-03T18:20

москва

общество

авто

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на востоке, северо-западе.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Шлюзовой набережных. Плотное движение в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области.В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что на движение также влияют мелкие ДТП и ремонтные работы на МКАД (14, 27, 32 и 52 километрах) и ТТК (Кутузовский тоннель, Тульская эстакада). Городской транспорт по выделенным полосам едет быстрее и без серьезных затруднений.

https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828956782.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, общество, авто