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Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 03.11.2022
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Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 03.11.2022
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:20
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москва
общество
авто
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на востоке, северо-западе.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Шлюзовой набережных. Плотное движение в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области.В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что на движение также влияют мелкие ДТП и ремонтные работы на МКАД (14, 27, 32 и 52 километрах) и ТТК (Кутузовский тоннель, Тульская эстакада). Городской транспорт по выделенным полосам едет быстрее и без серьезных затруднений.
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москва, общество, авто
Москва, Общество, Авто
18:20 03.11.2022
 
Пробки в Москве достигли девяти баллов

"Яндекс" сообщил о девятибалльных пробках в предпраздничный вечер в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на востоке, северо-западе.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Шлюзовой набережных. Плотное движение в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что на движение также влияют мелкие ДТП и ремонтные работы на МКАД (14, 27, 32 и 52 километрах) и ТТК (Кутузовский тоннель, Тульская эстакада). Городской транспорт по выделенным полосам едет быстрее и без серьезных затруднений.
Ленинградское шоссе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 13:42Новости Подмосковья
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни
 
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