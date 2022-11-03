Пробки в Москве достигли девяти баллов
"Яндекс" сообщил о девятибалльных пробках в предпраздничный вечер в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на востоке, северо-западе.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Шлюзовой набережных. Плотное движение в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что на движение также влияют мелкие ДТП и ремонтные работы на МКАД (14, 27, 32 и 52 километрах) и ТТК (Кутузовский тоннель, Тульская эстакада). Городской транспорт по выделенным полосам едет быстрее и без серьезных затруднений.