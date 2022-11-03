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Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше - РИА Новости, 03.11.2022
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Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше
Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше - РИА Новости, 03.11.2022
Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше
России и Белоруссии направлены приглашения на министерскую встречу ОБСЕ, которая состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:24
2022-11-03T15:24
в мире
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. России и Белоруссии направлены приглашения на министерскую встречу ОБСЕ, которая состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, сообщил РИА Новости официальный представитель польского председательства в ОБСЕ Бартош Кемпиньский."Приглашение на министерскую встречу в Лодзи было направлено всем странам – членам ОБСЕ, всем делегациям", - сказал Кемпиньский.
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в мире, россия, белоруссия, лодзь, обсе
В мире, Россия, Белоруссия, Лодзь, ОБСЕ
15:24 03.11.2022
 
Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше

Представитель Кемпиньский: Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖурналисты в пресс-центре перед началом заседания ОБСЕ под председательством Польши
Журналисты в пресс-центре перед началом заседания ОБСЕ под председательством Польши - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Журналисты в пресс-центре перед началом заседания ОБСЕ под председательством Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. России и Белоруссии направлены приглашения на министерскую встречу ОБСЕ, которая состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, сообщил РИА Новости официальный представитель польского председательства в ОБСЕ Бартош Кемпиньский.
"Приглашение на министерскую встречу в Лодзи было направлено всем странам – членам ОБСЕ, всем делегациям", - сказал Кемпиньский.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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