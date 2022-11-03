https://ria.ru/20221103/priglashenie-1829005840.html
Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше
Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше - РИА Новости, 03.11.2022
Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше
России и Белоруссии направлены приглашения на министерскую встречу ОБСЕ, которая состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:24
2022-11-03T15:24
2022-11-03T15:24
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. России и Белоруссии направлены приглашения на министерскую встречу ОБСЕ, которая состоится в польской Лодзи 1-2 декабря, сообщил РИА Новости официальный представитель польского председательства в ОБСЕ Бартош Кемпиньский."Приглашение на министерскую встречу в Лодзи было направлено всем странам – членам ОБСЕ, всем делегациям", - сказал Кемпиньский.
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в мире, россия, белоруссия, лодзь, обсе
В мире, Россия, Белоруссия, Лодзь, ОБСЕ
Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ в Польше
Представитель Кемпиньский: Россию и Белоруссию пригласили на министерскую встречу ОБСЕ