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Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России - РИА Новости, 03.11.2022
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Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России
Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России - РИА Новости, 03.11.2022
Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и выступает за необходимость найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:53
2022-11-03T01:36
россия
германия
турция
в мире
олаф шольц
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и выступает за необходимость найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он также отметил решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.Ранее Эрдоган сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221103/erdogan-1828827779.html
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россия, германия, турция, в мире, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Россия, Германия, Турция, В мире, Олаф Шольц, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
00:53 03.11.2022 (обновлено: 01:36 03.11.2022)
 
Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России

Эрдоган: Шольц изменил свое отношение к России и выступает за поиск общего языка с Путиным

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и выступает за необходимость найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык", — процитировала слова турецкого лидера газета Daily Sabah в Twitter.

Он также отметил решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.
Ранее Эрдоган сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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РоссияГерманияТурцияВ миреОлаф ШольцРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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