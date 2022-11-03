00:53 03.11.2022 (обновлено: 01:36 03.11.2022)
Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России
Эрдоган: Шольц изменил свое отношение к России и выступает за поиск общего языка с Путиным
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и выступает за необходимость найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык", — процитировала слова турецкого лидера газета Daily Sabah в Twitter.
Он также отметил решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.
Ранее Эрдоган сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.