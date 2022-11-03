https://ria.ru/20221103/pozitsiya-1828830245.html

Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России

Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России - РИА Новости, 03.11.2022

Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и выступает за необходимость найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T00:53

2022-11-03T00:53

2022-11-03T01:36

россия

германия

турция

в мире

олаф шольц

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и выступает за необходимость найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он также отметил решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.Ранее Эрдоган сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/erdogan-1828827779.html

https://ria.ru/20221102/germaniya-1828627221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, германия, турция, в мире, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, владимир путин