https://ria.ru/20221103/pozhar-1829065330.html

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Кировской области

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Кировской области - РИА Новости, 03.11.2022

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Кировской области

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:34

2022-11-03T17:34

2022-11-03T17:34

жилье

происшествия

кировская область

россия

кирово-чепецкий район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает региональное управление СК."Днем 3 ноября в одном из домов, расположенных в деревне Чуваши Кирово-Чепецкого района, произошел пожар. В результате происшествия погибли двое малолетних детей и, предположительно, их отец", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причины пожара устанавливаются.Как сообщает прокуратура Кировской области, обстоятельства трагедии являются основанием для проведения проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних."В ходе надзорных мероприятий оценке подлежат действия (бездействие) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при осуществлении полномочий по месту проживания многодетной семьи, проводимой работе. Результаты проверочных мероприятий и расследования уголовного дела взяты прокуратурой Кировской области на особый контроль", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221101/pozhar-1828466902.html

https://ria.ru/20221031/pozhar-1828232865.html

кировская область

россия

кирово-чепецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, происшествия, кировская область, россия, кирово-чепецкий район, следственный комитет россии (ск рф)