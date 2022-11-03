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Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Кировской области
Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Кировской области - РИА Новости, 03.11.2022
Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Кировской области
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:34
2022-11-03T17:34
2022-11-03T17:34
жилье
происшествия
кировская область
россия
кирово-чепецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает региональное управление СК."Днем 3 ноября в одном из домов, расположенных в деревне Чуваши Кирово-Чепецкого района, произошел пожар. В результате происшествия погибли двое малолетних детей и, предположительно, их отец", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причины пожара устанавливаются.Как сообщает прокуратура Кировской области, обстоятельства трагедии являются основанием для проведения проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних."В ходе надзорных мероприятий оценке подлежат действия (бездействие) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при осуществлении полномочий по месту проживания многодетной семьи, проводимой работе. Результаты проверочных мероприятий и расследования уголовного дела взяты прокуратурой Кировской области на особый контроль", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221101/pozhar-1828466902.html
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жилье, происшествия, кировская область, россия, кирово-чепецкий район, следственный комитет россии (ск рф)
Жилье, Происшествия, Кировская область, Россия, Кирово-Чепецкий район, Следственный комитет России (СК РФ)
Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Кировской области
Региональное управление СК: двое детей и взрослый погибли при пожаре в Кировской области