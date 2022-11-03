https://ria.ru/20221103/polsha-1828961603.html
Совбез Белоруссии предостерег Польшу от военной агрессии
Совбез Белоруссии предостерег Польшу от военной агрессии - РИА Новости, 03.11.2022
Совбез Белоруссии предостерег Польшу от военной агрессии
Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только Белоруссию, но и полыхнет по всей Восточной Европе, заявил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:53
2022-11-03T13:53
2022-11-03T13:53
в мире
александр вольфович
польша
белоруссия
восточная европа
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только Белоруссию, но и полыхнет по всей Восточной Европе, заявил госсекретарь белорусского совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович в Москве на встрече с коллегами по СНГ."Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только территорию Беларуси, она полыхнет по территории всей Восточной Европы. От этого пострадает мирный народ Польши и других стран, который не простит своим политическим руководителям то, что они сегодня пытаются сделать", - цитирует Вольфовича по итогам встречи агентство Белта.Госсекретарь констатировал беспокойство Минска в связи с военной риторикой, которая звучит от западных соседей. Прежде всего, речь идет о милитаризации Польши и ее агрессивных намерениях."В ущерб экономическим интересам своей страны ставка сделана на милитаризацию, увеличение численности вооруженных сил, техники, никто не думает о простом польском народе и для чего это нужно. Но для чего это нужно, понятно: развязать агрессию. Развязать агрессию по отношению к кому? Естественно, ближе всех находится Республика Беларусь", - отметил генерал. Он подчеркнул, что Берлинская стена, которая некогда была разрушена в Германии, сегодня перенесена на территорию Беловежской пущи: построены пятиметровые заборы, растянута колючая проволока по инициативе Польши и прибалтийских государств."И руководство данных стран не идет ни на какие контакты и не собирается обсуждать проблемы. Это грустно, страшно и неправильно", - резюмировал Вольфович.
https://ria.ru/20221101/reparatsii-1828298833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вольфович, польша, белоруссия, восточная европа
В мире, Александр Вольфович, Польша, Белоруссия, Восточная Европа
Совбез Белоруссии предостерег Польшу от военной агрессии
Совбез Белоруссии: если Польша развяжет агрессию, война полыхнет по всей Восточной Европе
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только Белоруссию, но и полыхнет по всей Восточной Европе, заявил госсекретарь белорусского совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович в Москве на встрече с коллегами по СНГ.
"Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только территорию Беларуси, она полыхнет по территории всей Восточной Европы. От этого пострадает мирный народ Польши и других стран, который не простит своим политическим руководителям то, что они сегодня пытаются сделать", - цитирует Вольфовича по итогам встречи агентство Белта.
Госсекретарь констатировал беспокойство Минска
в связи с военной риторикой, которая звучит от западных соседей. Прежде всего, речь идет о милитаризации Польши и ее агрессивных намерениях.
"В ущерб экономическим интересам своей страны ставка сделана на милитаризацию, увеличение численности вооруженных сил, техники, никто не думает о простом польском народе и для чего это нужно. Но для чего это нужно, понятно: развязать агрессию. Развязать агрессию по отношению к кому? Естественно, ближе всех находится Республика Беларусь", - отметил генерал. Он подчеркнул, что Берлинская стена, которая некогда была разрушена в Германии
, сегодня перенесена на территорию Беловежской пущи
: построены пятиметровые заборы, растянута колючая проволока по инициативе Польши и прибалтийских государств.
"И руководство данных стран не идет ни на какие контакты и не собирается обсуждать проблемы. Это грустно, страшно и неправильно", - резюмировал Вольфович.