https://ria.ru/20221103/polsha-1828961603.html

Совбез Белоруссии предостерег Польшу от военной агрессии

Совбез Белоруссии предостерег Польшу от военной агрессии - РИА Новости, 03.11.2022

Совбез Белоруссии предостерег Польшу от военной агрессии

Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только Белоруссию, но и полыхнет по всей Восточной Европе, заявил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:53

2022-11-03T13:53

2022-11-03T13:53

в мире

александр вольфович

польша

белоруссия

восточная европа

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только Белоруссию, но и полыхнет по всей Восточной Европе, заявил госсекретарь белорусского совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович в Москве на встрече с коллегами по СНГ."Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только территорию Беларуси, она полыхнет по территории всей Восточной Европы. От этого пострадает мирный народ Польши и других стран, который не простит своим политическим руководителям то, что они сегодня пытаются сделать", - цитирует Вольфовича по итогам встречи агентство Белта.Госсекретарь констатировал беспокойство Минска в связи с военной риторикой, которая звучит от западных соседей. Прежде всего, речь идет о милитаризации Польши и ее агрессивных намерениях."В ущерб экономическим интересам своей страны ставка сделана на милитаризацию, увеличение численности вооруженных сил, техники, никто не думает о простом польском народе и для чего это нужно. Но для чего это нужно, понятно: развязать агрессию. Развязать агрессию по отношению к кому? Естественно, ближе всех находится Республика Беларусь", - отметил генерал. Он подчеркнул, что Берлинская стена, которая некогда была разрушена в Германии, сегодня перенесена на территорию Беловежской пущи: построены пятиметровые заборы, растянута колючая проволока по инициативе Польши и прибалтийских государств."И руководство данных стран не идет ни на какие контакты и не собирается обсуждать проблемы. Это грустно, страшно и неправильно", - резюмировал Вольфович.

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https://ria.ru/20221020/podgotovka-1825425764.html

польша

белоруссия

восточная европа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр вольфович, польша, белоруссия, восточная европа