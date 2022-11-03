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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 03.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 03.11.2022
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
На следующей неделе в Москву придет пасмурная погода с осадками в смешанной фазе, к середине недели пойдут дожди и потеплеет до плюс 8, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:26
2022-11-03T14:26
общество
евгений тишковец
москва
погода
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На следующей неделе в Москву придет пасмурная погода с осадками в смешанной фазе, к середине недели пойдут дожди и потеплеет до плюс 8, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе в атмосфере установится западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом. Североатлантические циклоны повысят градус и принесут с собой пасмурную погоду с осадками в смешанной фазе, к середине недели постепенно переходящими в дожди, когда в темное время суток потеплеет до нуля - плюс 5, а днем до плюс 3 - плюс 8", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что метеорологическая зима, которая в Москве по климату вступает в свои права 10 ноября, не наступит, и будет отложена вправо на неделю-другую.
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общество, евгений тишковец, москва, погода, россия, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода, Россия, Центр "Фобос"
14:26 03.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придут пасмурная погода и потепление до плюс восьми градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На следующей неделе в Москву придет пасмурная погода с осадками в смешанной фазе, к середине недели пойдут дожди и потеплеет до плюс 8, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе в атмосфере установится западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом. Североатлантические циклоны повысят градус и принесут с собой пасмурную погоду с осадками в смешанной фазе, к середине недели постепенно переходящими в дожди, когда в темное время суток потеплеет до нуля - плюс 5, а днем до плюс 3 - плюс 8", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что метеорологическая зима, которая в Москве по климату вступает в свои права 10 ноября, не наступит, и будет отложена вправо на неделю-другую.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогодаРоссияЦентр "Фобос"
 
 
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