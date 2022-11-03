https://ria.ru/20221103/pogoda-1828981571.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 03.11.2022

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придет пасмурная погода с осадками в смешанной фазе, к середине недели пойдут дожди и потеплеет до плюс 8, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:26

2022-11-03T14:26

2022-11-03T14:26

общество

евгений тишковец

москва

погода

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На следующей неделе в Москву придет пасмурная погода с осадками в смешанной фазе, к середине недели пойдут дожди и потеплеет до плюс 8, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе в атмосфере установится западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом. Североатлантические циклоны повысят градус и принесут с собой пасмурную погоду с осадками в смешанной фазе, к середине недели постепенно переходящими в дожди, когда в темное время суток потеплеет до нуля - плюс 5, а днем до плюс 3 - плюс 8", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что метеорологическая зима, которая в Москве по климату вступает в свои права 10 ноября, не наступит, и будет отложена вправо на неделю-другую.

https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html

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Владимир Лаврентьев

общество, евгений тишковец, москва, погода, россия, центр "фобос"