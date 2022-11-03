https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828956782.html
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни - РИА Новости, 03.11.2022
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни
Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:42
2022-11-03T13:42
2022-11-03T13:42
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Согласно статистике ведомства, количество автомобилей на дорогах области в праздничные дни увеличивается на 30%."Призываю всех исключить вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьёзным правонарушением, но и угрозой жизни, как для водителя, так и для окружающих. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и уважайте всех участников движения", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что в связи с изменением погодных условий ведомство призывает скорректировать модель поведения на дороге и избегать резких манёвров и перестроений. Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток надевать световозвращающие элементы или включать фонарики на телефонах.
https://ria.ru/20221103/parki-1828929134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей гержик, московская область (подмосковье), общество, авто
Новости Подмосковья, Алексей Гержик, Московская область (Подмосковье), Общество, Авто