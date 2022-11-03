https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828950903.html

В Подмосковье завершили строительство первой школы в ЖК "Большое Путилково"

В Подмосковье завершили строительство первой школы в ЖК "Большое Путилково" - РИА Новости, 03.11.2022

В Подмосковье завершили строительство первой школы в ЖК "Большое Путилково"

Строительство первой школы на 1250 мест завершено в жилом комплексе "Большое Путилково", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:38

2022-11-03T13:38

2022-11-03T13:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

инна федотова

общество

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Строительство первой школы на 1250 мест завершено в жилом комплексе "Большое Путилково", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Площадь трехэтажного здания составляет 15,9 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены спортивные и актовые залы, столовая на 672 места, а также медицинский блок и гардероб с зонированием по классам. На благоустроенной и озелененной территории построены площадки для подвижных игр, зоны отдыха и пространство для общешкольных мероприятий в виде амфитеатра."Всего в ЖК планируется возвести 10 детских садов на 2,5 тысячи мест, 4 школы на 5 тысяч мест, поликлинику на 660 посещений в смену, подстанцию скорой помощи на 4 автомобиля, ФОК с бассейном и футбольным тренировочным полем", — приводятся слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828893120.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), инна федотова, общество