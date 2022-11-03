Учения ветеринаров прошли в Подмосковье
CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области / Межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных в Московской области
Межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных в Московской области
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Межрегиональные межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных прошли в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
Мероприятия прошли в деревне Красино городского округа Истра на базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Согласно сценарию учений, в ветстанцию поступил звонок, что в одном из хозяйств у нескольких животных обнаружены признаки оспы. Специалистам необходимо было быстро ликвидировать очаг и не допустить его распространения внутри региона и за его пределами.
"В Подмосковье поголовье овец и коз около 100 тысяч. На страже их здоровья более 2 тысяч врачей Госветслужбы региона. Для проведения исследований работают 12 ветеринарных лабораторий. Оспа – опасный вирус, который быстро распространяется и наносит скотоводству огромный ущерб. И здесь большую роль играют отработанные действия ветеринарных служб", - приводятся в сообщении слова первого замглавы ведомства Сергея Воскресенского.