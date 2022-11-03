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Учения ветеринаров прошли в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828905550.html
Учения ветеринаров прошли в Подмосковье
Учения ветеринаров прошли в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
Учения ветеринаров прошли в Подмосковье
Межрегиональные межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных прошли в Подмосковье, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:36
2022-11-03T11:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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животные
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Межрегиональные межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных прошли в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.Мероприятия прошли в деревне Красино городского округа Истра на базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Согласно сценарию учений, в ветстанцию поступил звонок, что в одном из хозяйств у нескольких животных обнаружены признаки оспы. Специалистам необходимо было быстро ликвидировать очаг и не допустить его распространения внутри региона и за его пределами."В Подмосковье поголовье овец и коз около 100 тысяч. На страже их здоровья более 2 тысяч врачей Госветслужбы региона. Для проведения исследований работают 12 ветеринарных лабораторий. Оспа – опасный вирус, который быстро распространяется и наносит скотоводству огромный ущерб. И здесь большую роль играют отработанные действия ветеринарных служб", - приводятся в сообщении слова первого замглавы ведомства Сергея Воскресенского.
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московская область (подмосковье), истра, животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Животные
11:36 03.11.2022
 

Учения ветеринаров прошли в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области / Межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных в Московской области
Межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области /
Межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Межрегиональные межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных прошли в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
Мероприятия прошли в деревне Красино городского округа Истра на базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Согласно сценарию учений, в ветстанцию поступил звонок, что в одном из хозяйств у нескольких животных обнаружены признаки оспы. Специалистам необходимо было быстро ликвидировать очаг и не допустить его распространения внутри региона и за его пределами.
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"В Подмосковье поголовье овец и коз около 100 тысяч. На страже их здоровья более 2 тысяч врачей Госветслужбы региона. Для проведения исследований работают 12 ветеринарных лабораторий. Оспа – опасный вирус, который быстро распространяется и наносит скотоводству огромный ущерб. И здесь большую роль играют отработанные действия ветеринарных служб", - приводятся в сообщении слова первого замглавы ведомства Сергея Воскресенского.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраЖивотные
 
 
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