https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828905550.html

Учения ветеринаров прошли в Подмосковье

Учения ветеринаров прошли в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022

Учения ветеринаров прошли в Подмосковье

Межрегиональные межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных прошли в Подмосковье, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:36

2022-11-03T11:36

2022-11-03T11:36

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Межрегиональные межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных прошли в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.Мероприятия прошли в деревне Красино городского округа Истра на базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Согласно сценарию учений, в ветстанцию поступил звонок, что в одном из хозяйств у нескольких животных обнаружены признаки оспы. Специалистам необходимо было быстро ликвидировать очаг и не допустить его распространения внутри региона и за его пределами."В Подмосковье поголовье овец и коз около 100 тысяч. На страже их здоровья более 2 тысяч врачей Госветслужбы региона. Для проведения исследований работают 12 ветеринарных лабораторий. Оспа – опасный вирус, который быстро распространяется и наносит скотоводству огромный ущерб. И здесь большую роль играют отработанные действия ветеринарных служб", - приводятся в сообщении слова первого замглавы ведомства Сергея Воскресенского.

https://ria.ru/20221102/podmoskove-1828736157.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, животные