https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828882391.html

Завод по производству продукции для шумоизоляции построят в Подмосковье

Завод по производству продукции для шумоизоляции построят в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022

Завод по производству продукции для шумоизоляции построят в Подмосковье

Завод по производству продукции для шумоизоляции и звукоизоляции помещений построят в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:45

2022-11-03T10:45

2022-11-03T10:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

строительство

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Завод по производству продукции для шумоизоляции и звукоизоляции помещений построят в городском округе Домодедово Московской области, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Договор на предоставление земельного участка в аренду за 1 рубль в год заключило правительство Московской области и компания "Акустик Ру". Инвестиции в проект составят 274 миллиона рублей. На предприятии будет дополнительно создано порядка 40 новых рабочих мест, что позволит пополнить штат предприятия до 100 человек."Старт серийного производства запланирован на 1 квартал 2026 года", — приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что предприятие займется выпуском декоративно-акустических материалов, звукоизоляции, шумозащитных экранов и виброизоляции. Продукция компании заменит зарубежные аналоги на российском рынке.Региональная программа "Земля за 1 рубль" позволяет предпринимателям, реализующим проекты импортозамещения, получить земельный участок на льготных условиях. Мерами поддержки уже воспользовались 40 инвесторов Московской области.

https://ria.ru/20221101/kompensatsiya-1828359088.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), строительство