https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828881594.html
Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года
Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года - РИА Новости, 03.11.2022
Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года
Более 230 миллиардов рублей привлечено в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:43
2022-11-03T10:43
2022-11-03T10:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 230 миллиардов рублей привлечено в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья. "Московская область - привлекательный регион для реализации инвестиционных проектов. За 8 лет на территорию региона привлечено 235,3 миллиарда рублей инвестиций и реализовано 284 проекта", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Он добавил, что на сегодняшний день в стадии реализации находится еще 11 проектов, с общим объёмом инвестиций в 21,4 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221102/shkoly-1828725248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 230 миллиардов рублей привлечено в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Московская область - привлекательный регион для реализации инвестиционных проектов. За 8 лет на территорию региона привлечено 235,3 миллиарда рублей инвестиций и реализовано 284 проекта", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
Он добавил, что на сегодняшний день в стадии реализации находится еще 11 проектов, с общим объёмом инвестиций в 21,4 миллиардов рублей.