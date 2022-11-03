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Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года - РИА Новости, 03.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828881594.html
Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года
Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года - РИА Новости, 03.11.2022
Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года
Более 230 миллиардов рублей привлечено в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:43
2022-11-03T10:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 230 миллиардов рублей привлечено в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья. "Московская область - привлекательный регион для реализации инвестиционных проектов. За 8 лет на территорию региона привлечено 235,3 миллиарда рублей инвестиций и реализовано 284 проекта", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Он добавил, что на сегодняшний день в стадии реализации находится еще 11 проектов, с общим объёмом инвестиций в 21,4 миллиардов рублей.
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
10:43 03.11.2022
 

Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 230 миллиардов рублей привлечено в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Московская область - привлекательный регион для реализации инвестиционных проектов. За 8 лет на территорию региона привлечено 235,3 миллиарда рублей инвестиций и реализовано 284 проекта", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
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2 ноября, 16:53Новости Подмосковья
Московская область увеличит расходы на образование в 2023 году
Он добавил, что на сегодняшний день в стадии реализации находится еще 11 проектов, с общим объёмом инвестиций в 21,4 миллиардов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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