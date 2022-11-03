https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828881594.html

Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года

Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года - РИА Новости, 03.11.2022

Более 230 млрд рублей привлечено в агарный сектор Подмосковья с 2014 года

Более 230 миллиардов рублей привлечено в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:43

2022-11-03T10:43

2022-11-03T10:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 230 миллиардов рублей привлечено в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья. "Московская область - привлекательный регион для реализации инвестиционных проектов. За 8 лет на территорию региона привлечено 235,3 миллиарда рублей инвестиций и реализовано 284 проекта", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Он добавил, что на сегодняшний день в стадии реализации находится еще 11 проектов, с общим объёмом инвестиций в 21,4 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221102/shkoly-1828725248.html

московская область (подмосковье)

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), экономика