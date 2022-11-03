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Боррель сообщил, что Евросоюз выделил более 22 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 03.11.2022
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Боррель сообщил, что Евросоюз выделил более 22 миллиардов евро Украине
Боррель сообщил, что Евросоюз выделил более 22 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 03.11.2022
Боррель сообщил, что Евросоюз выделил более 22 миллиардов евро Украине
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:01
2022-11-03T22:01
в мире
жозеп боррель
украина
мюнстер
совет ес
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины без учета двусторонней военной помощи, которую оказывают государства-члены союза."ЕС уже выделил 22 миллиарда на поддержку Украины. Эта цифра не включает военную поддержку, которую государства-члены ЕС оказали на двусторонней основе", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте Совета ЕС.Боррель принимает участие во встрече глав МИД стран "Большой семерки" в немецком Мюнстере, на которой обсуждаются последствия российской спецоперации на Украине.
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в мире, жозеп боррель, украина, мюнстер, совет ес, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Мюнстер, Совет ЕС, Евросоюз
22:01 03.11.2022
 
Боррель сообщил, что Евросоюз выделил более 22 миллиардов евро Украине

Глава дипломатии Боррель: Евросоюз выделил более 22 миллиардов евро на поддержку Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины без учета двусторонней военной помощи, которую оказывают государства-члены союза.
"ЕС уже выделил 22 миллиарда на поддержку Украины. Эта цифра не включает военную поддержку, которую государства-члены ЕС оказали на двусторонней основе", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте Совета ЕС.
Боррель принимает участие во встрече глав МИД стран "Большой семерки" в немецком Мюнстере, на которой обсуждаются последствия российской спецоперации на Украине.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 18:15Специальная военная операция на Украине
ЕС усилит финансовую и практическую поддержку энергосектора Украины
 
В миреЖозеп БоррельУкраинаМюнстерСовет ЕСЕвросоюз
 
 
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