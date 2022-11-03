https://ria.ru/20221103/pkhuket-1828713606.html

На Пхукете поймали огромного питона

На Пхукете поймали огромного питона - РИА Новости, 03.11.2022

На Пхукете поймали огромного питона

На Пхукете спасатели Kusoldharm Foundation поймали особого крупного питона, местные жители обнаружили огромную змею у отделения Сберегательного банка Таиланда,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T03:49

2022-11-03T03:49

2022-11-03T03:49

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Пхукете спасатели Kusoldharm Foundation поймали особого крупного питона, местные жители обнаружили огромную змею у отделения Сберегательного банка Таиланда, находящегося в двух сотнях метров от Памятника Героиням на дороге в Паклок, сообщает газета "Новости Пхукета".Спасатель Нуттапхонг Конгким, рассказал, что вызов поступил около 3:30 утра. Когда специалисты прибыли на место событий, змея пряталась под лотком для торговли курицей с рисом, а собравшиеся вокруг жители следили за тем, чтобы она никуда не уползла и не спряталась.По данным спасателям, питом оказался очень крупным, 4,5 метра, это больше привычного размера.Пойманную змею измерили, взвесили (около 12 килограммов), а затем отвезли в джунгли, где выпустили на волю подальше от человеческого жилья. Обычное место выпуска пойманных змей – это природный заказник Khao Phra Thaew, который как раз находится в указанной части острова.Спасатель Конгким предположил, что питона могли согнать с привычного места обитания недавние дожди, вызывавшие локальные наводнения. Именно по этой причине встречи людей и змей происходят чаще в низкий сезон.

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, туристы, куда можно лететь, отдых на море