https://ria.ru/20221103/pkhuket-1828713606.html
На Пхукете поймали огромного питона
На Пхукете поймали огромного питона - РИА Новости, 03.11.2022
На Пхукете поймали огромного питона
На Пхукете спасатели Kusoldharm Foundation поймали особого крупного питона, местные жители обнаружили огромную змею у отделения Сберегательного банка Таиланда,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:49
2022-11-03T03:49
2022-11-03T03:49
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Пхукете спасатели Kusoldharm Foundation поймали особого крупного питона, местные жители обнаружили огромную змею у отделения Сберегательного банка Таиланда, находящегося в двух сотнях метров от Памятника Героиням на дороге в Паклок, сообщает газета "Новости Пхукета".Спасатель Нуттапхонг Конгким, рассказал, что вызов поступил около 3:30 утра. Когда специалисты прибыли на место событий, змея пряталась под лотком для торговли курицей с рисом, а собравшиеся вокруг жители следили за тем, чтобы она никуда не уползла и не спряталась.По данным спасателям, питом оказался очень крупным, 4,5 метра, это больше привычного размера.Пойманную змею измерили, взвесили (около 12 килограммов), а затем отвезли в джунгли, где выпустили на волю подальше от человеческого жилья. Обычное место выпуска пойманных змей – это природный заказник Khao Phra Thaew, который как раз находится в указанной части острова.Спасатель Конгким предположил, что питона могли согнать с привычного места обитания недавние дожди, вызывавшие локальные наводнения. Именно по этой причине встречи людей и змей происходят чаще в низкий сезон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
На Пхукете поймали огромного питона
Питона длиной в 4,5 метра поймали на Пхукете в районе Памятника Героиням
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
На Пхукете спасатели Kusoldharm Foundation поймали особого крупного питона, местные жители обнаружили огромную змею у отделения Сберегательного банка Таиланда, находящегося в двух сотнях метров от Памятника Героиням на дороге в Паклок, сообщает
газета "Новости Пхукета".
Спасатель Нуттапхонг Конгким, рассказал, что вызов поступил около 3:30 утра. Когда специалисты прибыли на место событий, змея пряталась под лотком для торговли курицей с рисом, а собравшиеся вокруг жители следили за тем, чтобы она никуда не уползла и не спряталась.
По данным спасателям, питом оказался очень крупным, 4,5 метра, это больше привычного размера.
Пойманную змею измерили, взвесили (около 12 килограммов), а затем отвезли в джунгли, где выпустили на волю подальше от человеческого жилья. Обычное место выпуска пойманных змей – это природный заказник Khao Phra Thaew, который как раз находится в указанной части острова.
Спасатель Конгким предположил, что питона могли согнать с привычного места обитания недавние дожди, вызывавшие локальные наводнения. Именно по этой причине встречи людей и змей происходят чаще в низкий сезон.