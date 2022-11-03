https://ria.ru/20221103/pelosi-1828954187.html
Напавший на мужа Пелоси нелегально находился в США
Напавший на мужа Пелоси нелегально находился в США - РИА Новости, 03.11.2022
Напавший на мужа Пелоси нелегально находился в США
Гражданин Канады Дэвид ДеПап, совершивший нападение на мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси, нелегально находился в США, сообщает газета РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:37
2022-11-03T13:37
2022-11-03T13:39
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гражданин Канады Дэвид ДеПап, совершивший нападение на мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси, нелегально находился в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление министерства внутренней безопасности.Ранее издание писало, что полиция Капитолия пропустила нападение на дом Пелоси в Сан-Франциско, несмотря на то, что его засняли камеры слежения.Согласно заявлению министерства внутренней безопасности США, ДеПап может быть депортирован из страны после разрешения уголовного дела.Пол Пелоси пострадал в пятницу при нападении на их дом в Сан-Франциско. Его супруга в это время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПап. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил черепную травму и серьезные травмы рук. Его прооперировали, и, судя по заявлениям врачей, он идет на поправку.ДеПапу в понедельник предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.
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в мире, нэнси пелоси, сша, канада, сан-франциско, министерство внутренней безопасности сша
В мире, Нэнси Пелоси, США, Канада, Сан-Франциско, Министерство внутренней безопасности США
13:37 03.11.2022 (обновлено: 13:39 03.11.2022)
Напавший на мужа Пелоси нелегально находился в США
Washington Post: напавший на мужа Пелоси нелегально находился в США