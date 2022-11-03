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Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре
Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре - РИА Новости, 03.11.2022
Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре
Более 4 миллионов человек посетили парки Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Московской области. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:36
2022-11-03T12:36
2022-11-03T12:36
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 4 миллионов человек посетили парки Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Московской области.Всего на территории Московской области зарегистрировано 183 парка."Парки Московской области остаются излюбленным местом отдыха жителей и гостей региона. В октябре их посетили около 4,3 миллиона человек, что практически повторяет число посещаемости в сентябре", - говорится в сообщении.Самым посещаемым парком региона в октябре стал городской парк в городском округе Мытищи – его посетили 183 тысячи человек. Также в топ самых посещаемых парков вошли МКДЦ "Молодежный центр" в Реутове – 148 тысяч посетителей, и парк "Пехорка" в Балашихе – 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795757674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), мытищи, реутов, туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Реутов, Туризм