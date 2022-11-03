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Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре - РИА Новости, 03.11.2022
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https://ria.ru/20221103/parki-1828929134.html
Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре
Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре - РИА Новости, 03.11.2022
Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре
Более 4 миллионов человек посетили парки Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Московской области. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:36
2022-11-03T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
реутов
туризм
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 4 миллионов человек посетили парки Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Московской области.Всего на территории Московской области зарегистрировано 183 парка."Парки Московской области остаются излюбленным местом отдыха жителей и гостей региона. В октябре их посетили около 4,3 миллиона человек, что практически повторяет число посещаемости в сентябре", - говорится в сообщении.Самым посещаемым парком региона в октябре стал городской парк в городском округе Мытищи – его посетили 183 тысячи человек. Также в топ самых посещаемых парков вошли МКДЦ "Молодежный центр" в Реутове – 148 тысяч посетителей, и парк "Пехорка" в Балашихе – 125 тысяч человек.
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московская область (подмосковье), мытищи, реутов, туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Реутов, Туризм
12:36 03.11.2022
 

Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре

CC BY 4.0 / Министерство благоустройства Московской области / Парк в Подмосковье
Парк в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
CC BY 4.0 / Министерство благоустройства Московской области /
Парк в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 4 миллионов человек посетили парки Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Московской области.
Всего на территории Московской области зарегистрировано 183 парка.
"Парки Московской области остаются излюбленным местом отдыха жителей и гостей региона. В октябре их посетили около 4,3 миллиона человек, что практически повторяет число посещаемости в сентябре", - говорится в сообщении.
Самым посещаемым парком региона в октябре стал городской парк в городском округе Мытищи – его посетили 183 тысячи человек. Также в топ самых посещаемых парков вошли МКДЦ "Молодежный центр" в Реутове – 148 тысяч посетителей, и парк "Пехорка" в Балашихе – 125 тысяч человек.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиРеутовТуризм
 
 
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