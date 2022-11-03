https://ria.ru/20221103/parki-1828929134.html

Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре

Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре - РИА Новости, 03.11.2022

Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре

Более 4 миллионов человек посетили парки Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Московской области. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:36

2022-11-03T12:36

2022-11-03T12:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

реутов

туризм

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 4 миллионов человек посетили парки Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Московской области.Всего на территории Московской области зарегистрировано 183 парка."Парки Московской области остаются излюбленным местом отдыха жителей и гостей региона. В октябре их посетили около 4,3 миллиона человек, что практически повторяет число посещаемости в сентябре", - говорится в сообщении.Самым посещаемым парком региона в октябре стал городской парк в городском округе Мытищи – его посетили 183 тысячи человек. Также в топ самых посещаемых парков вошли МКДЦ "Молодежный центр" в Реутове – 148 тысяч посетителей, и парк "Пехорка" в Балашихе – 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795757674.html

московская область (подмосковье)

мытищи

реутов

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мытищи, реутов, туризм