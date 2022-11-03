https://ria.ru/20221103/pakistan-1828994253.html

В Пакистане обстреляли марш оппозиции

В Пакистане обстреляли марш оппозиции - РИА Новости, 03.11.2022

В Пакистане обстреляли марш оппозиции

Неизвестный обстрелял марш протеста, возглавляемый экс-премьером Пакистана Имраном Ханом, возле пакистанского города Вазирабад, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:55

2022-11-03T14:55

2022-11-03T15:09

в мире

имран хан

исламабад

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Неизвестный обстрелял марш протеста, возглавляемый экс-премьером Пакистана Имраном Ханом, возле пакистанского города Вазирабад, сообщает телеканал Geo.По предварительным данным, несколько человек получили ранения, сам Хан не пострадал.Стрелок задержан полицией.Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" с требованиями новых выборов начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября.Ранее правительство Пакистана обратилось в верховный суд страны с просьбой остановить новый марш "Пакистан Техрик-и-Инсаф", однако суд отклонил просьбу издать приказ о запрете марша. Перед тем, как обратиться в суд, представители правительства заявили, что власти усилят политику по отношению к вышедшим на акцию протеста. В свою очередь, администрация Исламабада заявила, что не разрешит "Пакистан Техрик-и-Инсаф" проводить собрания в городе и усилила охрану "красной зоны" Исламабада - района, где располагаются главные правительственные здания.Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.

https://ria.ru/20221030/pakistan-1827966385.html

https://ria.ru/20221102/pakistan-1828679049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, имран хан, исламабад, пакистан