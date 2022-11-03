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Запад мешает Сербии закупать оружие на Востоке, заявил президент Вучич - РИА Новости, 03.11.2022
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Запад мешает Сербии закупать оружие на Востоке, заявил президент Вучич
Запад мешает Сербии закупать оружие на Востоке, заявил президент Вучич - РИА Новости, 03.11.2022
Запад мешает Сербии закупать оружие на Востоке, заявил президент Вучич
Страны Запада препятствуют поставкам оружия, которое Сербия приобрела на Востоке, и в то же время задерживают получение приобретенных у них самих вооружений,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:15
2022-11-03T16:15
александр вучич
россия
белград (город)
миг-29
ми-35
сербия
ми-17
в мире
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Страны Запада препятствуют поставкам оружия, которое Сербия приобрела на Востоке, и в то же время задерживают получение приобретенных у них самих вооружений, заявил сербский президент Александр Вучич.На полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022", в них участвуют профессиональные военные и резервисты. Вучич особо похвалил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы "Корнет" после поражения расчетом цели боевой амуницией."Вы видели часть наших вооружений и того, что вводим в строй, что не всегда легко. Особенно работаем над БПЛА, их вооружением, находимся в специфической ситуации, поэтому проводили совещание, должны все сами производить", - заявил Вучич присутствующим."Нам неоткуда больше привозить, даже то, что оплачиваем на Западе, по два года не поставляют, и это их не волнует, а то, что мы оплатили на Востоке, не может прилететь к нам, потому что никто не пропускает. У нас все такие хорошие друзья и братья, что Сербия не может иметь оружия и должна сама производить и орудия и амуницию", - указал сербский лидер.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра.В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20211012/serbiya-1754200780.html
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александр вучич, россия, белград (город), миг-29, ми-35, сербия, ми-17, в мире
Александр Вучич, Россия, Белград (город), МиГ-29, Ми-35, Сербия, Ми-17, В мире
16:15 03.11.2022
 
Запад мешает Сербии закупать оружие на Востоке, заявил президент Вучич

Президент Вучич: Запад мешает Сербии закупать оружие на Востоке и задерживает поставки

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Страны Запада препятствуют поставкам оружия, которое Сербия приобрела на Востоке, и в то же время задерживают получение приобретенных у них самих вооружений, заявил сербский президент Александр Вучич.
На полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022", в них участвуют профессиональные военные и резервисты. Вучич особо похвалил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы "Корнет" после поражения расчетом цели боевой амуницией.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября 2021, 14:22
Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич
"Вы видели часть наших вооружений и того, что вводим в строй, что не всегда легко. Особенно работаем над БПЛА, их вооружением, находимся в специфической ситуации, поэтому проводили совещание, должны все сами производить", - заявил Вучич присутствующим.
"Нам неоткуда больше привозить, даже то, что оплачиваем на Западе, по два года не поставляют, и это их не волнует, а то, что мы оплатили на Востоке, не может прилететь к нам, потому что никто не пропускает. У нас все такие хорошие друзья и братья, что Сербия не может иметь оружия и должна сама производить и орудия и амуницию", - указал сербский лидер.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра.
В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 14:13
Сенатор не исключил поставок оружия Сербии, если Белград попросит об этом
 
Александр ВучичРоссияБелград (город)МиГ-29Ми-35СербияМи-17В мире
 
 
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