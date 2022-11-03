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Власти Молдавии обвинили депутата от оппозиции в госизмене за вопрос Путину - РИА Новости, 03.11.2022
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Власти Молдавии обвинили депутата от оппозиции в госизмене за вопрос Путину
Власти Молдавии обвинили депутата от оппозиции в госизмене за вопрос Путину - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Молдавии обвинили депутата от оппозиции в госизмене за вопрос Путину
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" обвинила в государственной измене секретаря парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Константина РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:01
2022-11-03T17:01
владимир путин
молдавия
лиссабон (город)
россия
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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" обвинила в государственной измене секретаря парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Константина Старыша (Блок Коммунистов социалистов) за его участие в дискуссионном клубе "Валдай", где он задал вопрос президенту России Владимиру Путину.Ранее на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Старыш спросил российского лидера о возможном создании "единого экономического, гуманитарного, культурного пространства, которое будет тянуться от Лиссабона до Владивостока", отметив, что гражданам Молдавии весьма тяжело "выбирать между добром и добром, между Европой и Россией". В ответ Путин отметил, что эти процессы "так или иначе это будут происходить, очень важно, чтобы европейская часть вернула себе право субъектности"."Депутат Старыш недавно был на форуме на Валдае…. Он задал Путину вопрос о едином пространстве, простирающемся от Владивостока до Лиссабона. Его вопрос был тенденциозным в пропагандистском стиле, "заготовкой", которую ему написали люди в Кремле и дали прочитать с красивой интонацией. Вы - предатель родины," - заявил в ходе заседания парламента депутат от правящей партии Игорь Кирия.Со словами "От Владивостока до Лиссабона худшего предателя не найти" он передал Старышу две шоколадные конфеты в виде серебряных монет. В ответ депутат-коммунист выбросил презент, и заявил, что предательство совершила правящая партия, доведя страну до кризиса.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, высокой инфляции, снижения качества жизни. Власти страны ввели режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.На фоне энергетического кризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции. Власти республики обвиняют организаторов акций протеста в попытке дестабилизации ситуации, выразив недовольство, что оппозиция игнорирует предписания чрезвычайной комиссии, которые были введены в рамках режима ЧС в связи с ситуацией на Украине и энергетическим кризисом. В свою очередь оппозиция критикует руководство страны за политическое давление, а также за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.
https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html
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владимир путин, молдавия, лиссабон (город), россия
Владимир Путин, Молдавия, Лиссабон (город), Россия
17:01 03.11.2022
 
Власти Молдавии обвинили депутата от оппозиции в госизмене за вопрос Путину

Власти Молдавии обвинили депутата от оппозиции Старыша в госизмене за его вопрос Путину

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкКонстантин Старыш
Константин Старыш - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Константин Старыш. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" обвинила в государственной измене секретаря парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Константина Старыша (Блок Коммунистов социалистов) за его участие в дискуссионном клубе "Валдай", где он задал вопрос президенту России Владимиру Путину.
Ранее на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Старыш спросил российского лидера о возможном создании "единого экономического, гуманитарного, культурного пространства, которое будет тянуться от Лиссабона до Владивостока", отметив, что гражданам Молдавии весьма тяжело "выбирать между добром и добром, между Европой и Россией". В ответ Путин отметил, что эти процессы "так или иначе это будут происходить, очень важно, чтобы европейская часть вернула себе право субъектности".
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"Депутат Старыш недавно был на форуме на Валдае…. Он задал Путину вопрос о едином пространстве, простирающемся от Владивостока до Лиссабона. Его вопрос был тенденциозным в пропагандистском стиле, "заготовкой", которую ему написали люди в Кремле и дали прочитать с красивой интонацией. Вы - предатель родины," - заявил в ходе заседания парламента депутат от правящей партии Игорь Кирия.
Со словами "От Владивостока до Лиссабона худшего предателя не найти" он передал Старышу две шоколадные конфеты в виде серебряных монет. В ответ депутат-коммунист выбросил презент, и заявил, что предательство совершила правящая партия, доведя страну до кризиса.
"Оставить Молдавию, свой народ, без электричества и природного газа — это и есть государственная измена", - парировал Старыш.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, высокой инфляции, снижения качества жизни. Власти страны ввели режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
На фоне энергетического кризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции. Власти республики обвиняют организаторов акций протеста в попытке дестабилизации ситуации, выразив недовольство, что оппозиция игнорирует предписания чрезвычайной комиссии, которые были введены в рамках режима ЧС в связи с ситуацией на Украине и энергетическим кризисом. В свою очередь оппозиция критикует руководство страны за политическое давление, а также за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.
Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 06:05
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Владимир ПутинМолдавияЛиссабон (город)Россия
 
 
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