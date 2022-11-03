https://ria.ru/20221103/oborudovanie-1829087523.html

ГД одобрила продление упрощенного ввоза оборудования для "Арктик СПГ 2"

ГД одобрила продление упрощенного ввоза оборудования для "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 03.11.2022

ГД одобрила продление упрощенного ввоза оборудования для "Арктик СПГ 2"

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, продлевающего на год упрощенную процедуру таможенного... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:37

2022-11-03T18:37

2022-11-03T18:37

экономика

алексей сазанов

россия

китай

мурманская область

арктик спг - 2

новатэк

госдума рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, продлевающего на год упрощенную процедуру таможенного декларирования при ввозе оборудования для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2".Действующая редакция закона о таможенном регулировании допускает до 1 января 2023 года таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции, когда товар поставляется комплектно или в разобранном виде, без внесения изменений в решение о его классификации, выданное до 1 июля 2022 года. При этом документы и сведения, необходимые для внесения изменений в такое решение, нужно представить в таможенный орган до 1 марта 2023 года."То есть, когда ввозятся компоненты, потом они декларируются под одним кодом, а потом по факту уже, когда все компоненты ввезены, осуществляется уточнение или внесение изменений в классификационное решение. В рамках того закона, который мы с вами приняли весной, это можно делать не каждый раз, когда уточняется перечень ввозимых компонентов, а единократно, когда все компоненты, которые входят в комплекс, уже ввезены", - пояснил на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.Законопроект продляет действие этих особенностей таможенного декларирования на один год, то есть до 1 января и 1 марта 2024 года соответственно.Сейчас "Новатэк" продолжает реализовывать проект "Арктик СПГ 2" с плановым сроком запуска первой технологической линии в 2023 году. В середине 2020 года ФТС России приняла решение о классификации товаров для данного проекта по коду, позволяющему использовать нулевую ставку таможенной пошлины.Технологические линии завода по производству СПГ собираются из модулей иностранного производства в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области и далее доставляются по морю до терминала "Утренний" морского порта Сабетта на полуострове Гыданский.В связи с эпидемией COVID-19 в 2021-2022 годах и текущей геополитической обстановкой произошли сбои в графике доставки компонентов таких модулей из Европы в Китай, что вызвало задержку в окончании их укрупненной сборки. Для сохранения темпов реализации проекта "Арктик СПГ 2" было принято решение о ввозе модулей технологических линий в Россию из Китая морским транспортом в частично собранном виде."Арктик СПГ 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа. Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).

https://ria.ru/20221103/propaganda-1828870961.html

https://ria.ru/20221029/gosduma-1827823446.html

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Евгения Нефедова

экономика, алексей сазанов, россия, китай, мурманская область, арктик спг - 2, новатэк, госдума рф, ямал спг