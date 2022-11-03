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Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов - РИА Новости, 03.11.2022
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Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов
Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов - РИА Новости, 03.11.2022
Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов
Столичные власти с начала года выдали разрешения на строительство 18 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:14
2022-11-03T09:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Столичные власти с начала года выдали разрешения на строительство 18 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что город специально стимулирует создание новых производств.Подать заявку на размещение предприятия в городе может любая промышленная компания на инвестиционном портале столицы. Для этого нужно зайти в раздел "Сопровождение при локализации производств" и заполнить техническое задание, указав площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего объекта.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика, коммерческая недвижимость
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика, Коммерческая недвижимость
09:14 03.11.2022
 

Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Столичные власти с начала года выдали разрешения на строительство 18 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С начала года город выдал разрешения на строительство 18 производственных объектов общей площадью свыше 189 тысяч квадратных метров. В столице появятся промышленные технопарки, предприятия по выпуску лекарственных средств, ортопедических изделий, строительных материалов, а также новые объекты на территориях заводов пищевой, нефтеперерабатывающей, химической и машиностроительной отраслей", – сказал вице-мэр, добавив, что общее число промышленных предприятий в Москве уже превысило 3,5 тысячи.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что город специально стимулирует создание новых производств.
Подать заявку на размещение предприятия в городе может любая промышленная компания на инвестиционном портале столицы. Для этого нужно зайти в раздел "Сопровождение при локализации производств" и заполнить техническое задание, указав площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего объекта.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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