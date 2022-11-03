https://ria.ru/20221103/obekty-1828791340.html

Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов

Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов - РИА Новости, 03.11.2022

Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов

Столичные власти с начала года выдали разрешения на строительство 18 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:14

2022-11-03T09:14

2022-11-03T09:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Столичные власти с начала года выдали разрешения на строительство 18 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что город специально стимулирует создание новых производств.Подать заявку на размещение предприятия в городе может любая промышленная компания на инвестиционном портале столицы. Для этого нужно зайти в раздел "Сопровождение при локализации производств" и заполнить техническое задание, указав площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего объекта.

https://ria.ru/20221029/infrastruktura-1827659376.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика, коммерческая недвижимость