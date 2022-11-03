Владимир Ефимов: Москва одобрила создание 18 производственных объектов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Столичные власти с начала года выдали разрешения на строительство 18 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С начала года город выдал разрешения на строительство 18 производственных объектов общей площадью свыше 189 тысяч квадратных метров. В столице появятся промышленные технопарки, предприятия по выпуску лекарственных средств, ортопедических изделий, строительных материалов, а также новые объекты на территориях заводов пищевой, нефтеперерабатывающей, химической и машиностроительной отраслей", – сказал вице-мэр, добавив, что общее число промышленных предприятий в Москве уже превысило 3,5 тысячи.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что город специально стимулирует создание новых производств.
Подать заявку на размещение предприятия в городе может любая промышленная компания на инвестиционном портале столицы. Для этого нужно зайти в раздел "Сопровождение при локализации производств" и заполнить техническое задание, указав площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего объекта.
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