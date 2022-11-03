Рейтинг@Mail.ru
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/nko-1829027848.html
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов - РИА Новости, 03.11.2022
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов
Некоммерческие организации из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов, НКО из Запорожской и Херсонской областей пока не присоединились,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:16
2022-11-03T18:08
сергей кириенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
фонд президентских грантов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_779b7b5e467a08a1e435715d6286d500.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Некоммерческие организации из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов, НКО из Запорожской и Херсонской областей пока не присоединились, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."У нас уже присоединились (к конкурсу от Фонда президентских грантов - ред.) ещё и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика. Пока не успели только Запорожье и Херсон. Им ещё требуется чуть времени, чтобы их некоммерческим организациям научиться", - сказал Кириенко в эфире "Россия 24".Он добавил, что для НКО важно, что их поддерживает не только Фонд президентских грантов, но и региональные власти. Он уточнил, что с 2023 года в конкурсах Фонда президентских грантов участвуют 87 регионов России."Мы для них (Херсонской и Запорожской областей - ред.) отдельные программы обучения как раз сейчас проводим. Так что уверен, что на следующий год они тоже смогут присоединиться", - уточнил первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20221102/nalogi-1828760263.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_57b7a314b3f8d940e30e46fcda92ba0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кириенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , фонд президентских грантов, россия
Сергей Кириенко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Фонд президентских грантов, Россия
16:16 03.11.2022 (обновлено: 18:08 03.11.2022)
 
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов

Кириенко: НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Некоммерческие организации из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов, НКО из Запорожской и Херсонской областей пока не присоединились, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас уже присоединились (к конкурсу от Фонда президентских грантов - ред.) ещё и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика. Пока не успели только Запорожье и Херсон. Им ещё требуется чуть времени, чтобы их некоммерческим организациям научиться", - сказал Кириенко в эфире "Россия 24".
Он добавил, что для НКО важно, что их поддерживает не только Фонд президентских грантов, но и региональные власти. Он уточнил, что с 2023 года в конкурсах Фонда президентских грантов участвуют 87 регионов России.
"Мы для них (Херсонской и Запорожской областей - ред.) отдельные программы обучения как раз сейчас проводим. Так что уверен, что на следующий год они тоже смогут присоединиться", - уточнил первый замруководителя администрации президента РФ.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 18:28
Правительство предложило снизить налоговую нагрузку на НКО
 
Сергей КириенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьФонд президентских грантовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала