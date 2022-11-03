https://ria.ru/20221103/nko-1829027848.html
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов - РИА Новости, 03.11.2022
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов
Некоммерческие организации из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов, НКО из Запорожской и Херсонской областей пока не присоединились,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:16
2022-11-03T16:16
2022-11-03T18:08
сергей кириенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
фонд президентских грантов
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Некоммерческие организации из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов, НКО из Запорожской и Херсонской областей пока не присоединились, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."У нас уже присоединились (к конкурсу от Фонда президентских грантов - ред.) ещё и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика. Пока не успели только Запорожье и Херсон. Им ещё требуется чуть времени, чтобы их некоммерческим организациям научиться", - сказал Кириенко в эфире "Россия 24".Он добавил, что для НКО важно, что их поддерживает не только Фонд президентских грантов, но и региональные власти. Он уточнил, что с 2023 года в конкурсах Фонда президентских грантов участвуют 87 регионов России."Мы для них (Херсонской и Запорожской областей - ред.) отдельные программы обучения как раз сейчас проводим. Так что уверен, что на следующий год они тоже смогут присоединиться", - уточнил первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20221102/nalogi-1828760263.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , фонд президентских грантов, россия
Сергей Кириенко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Фонд президентских грантов, Россия
16:16 03.11.2022 (обновлено: 18:08 03.11.2022)
НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов
Кириенко: НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов