https://ria.ru/20221103/nko-1829027848.html

НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов

НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов - РИА Новости, 03.11.2022

НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу президентских грантов

Некоммерческие организации из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов, НКО из Запорожской и Херсонской областей пока не присоединились,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:16

2022-11-03T16:16

2022-11-03T18:08

сергей кириенко

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

фонд президентских грантов

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Некоммерческие организации из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу Фонда президентских грантов, НКО из Запорожской и Херсонской областей пока не присоединились, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."У нас уже присоединились (к конкурсу от Фонда президентских грантов - ред.) ещё и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика. Пока не успели только Запорожье и Херсон. Им ещё требуется чуть времени, чтобы их некоммерческим организациям научиться", - сказал Кириенко в эфире "Россия 24".Он добавил, что для НКО важно, что их поддерживает не только Фонд президентских грантов, но и региональные власти. Он уточнил, что с 2023 года в конкурсах Фонда президентских грантов участвуют 87 регионов России."Мы для них (Херсонской и Запорожской областей - ред.) отдельные программы обучения как раз сейчас проводим. Так что уверен, что на следующий год они тоже смогут присоединиться", - уточнил первый замруководителя администрации президента РФ.

https://ria.ru/20221102/nalogi-1828760263.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

россия

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Евгения Нефедова

сергей кириенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , фонд президентских грантов, россия