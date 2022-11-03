https://ria.ru/20221103/nato-1828834703.html
В МИД Финляндии заявили о риске "кризисной ситуации" из-за расширения НАТО
В МИД Финляндии заявили о риске "кризисной ситуации" из-за расширения НАТО - РИА Новости, 03.11.2022
В МИД Финляндии заявили о риске "кризисной ситуации" из-за расширения НАТО
НАТО рискует столкнуться со сложностями при планировании оборонной стратегии, если Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к альянсу одновременно, заявил в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T02:27
2022-11-03T02:27
2022-11-03T02:27
в мире
пекка хаависто
финляндия
швеция
турция
нато
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. НАТО рискует столкнуться со сложностями при планировании оборонной стратегии, если Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к альянсу одновременно, заявил в интервью MTV Uutiset министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.Дипломат добавил, что Турция "сделала небольшое различие" между Финляндией и Швецией в вопросе вступления в НАТО по причине того, что Стокгольм "более проблематичен из-за курдского вопроса".По его оценке, многие члены НАТО ведут диалог с Анкарой по ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе."Альянс заинтересован в поддержании политики открытых дверей. Сейчас эта политика проходит испытание", — резюмировал Хаависто.Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823567197.html
https://ria.ru/20220829/shvetsiya-1812789419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пекка хаависто, финляндия, швеция, турция, нато
В мире, Пекка Хаависто, Финляндия, Швеция, Турция, НАТО
В МИД Финляндии заявили о риске "кризисной ситуации" из-за расширения НАТО
Глава МИД Финляндии Хаависто: вступление в НАТО может обернуться "кризисной ситуацией"