https://ria.ru/20221103/nato-1828834703.html

В МИД Финляндии заявили о риске "кризисной ситуации" из-за расширения НАТО

В МИД Финляндии заявили о риске "кризисной ситуации" из-за расширения НАТО - РИА Новости, 03.11.2022

В МИД Финляндии заявили о риске "кризисной ситуации" из-за расширения НАТО

НАТО рискует столкнуться со сложностями при планировании оборонной стратегии, если Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к альянсу одновременно, заявил в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:27

2022-11-03T02:27

2022-11-03T02:27

в мире

пекка хаависто

финляндия

швеция

турция

нато

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. НАТО рискует столкнуться со сложностями при планировании оборонной стратегии, если Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к альянсу одновременно, заявил в интервью MTV Uutiset министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.Дипломат добавил, что Турция "сделала небольшое различие" между Финляндией и Швецией в вопросе вступления в НАТО по причине того, что Стокгольм "более проблематичен из-за курдского вопроса".По его оценке, многие члены НАТО ведут диалог с Анкарой по ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе."Альянс заинтересован в поддержании политики открытых дверей. Сейчас эта политика проходит испытание", — резюмировал Хаависто.Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823567197.html

https://ria.ru/20220829/shvetsiya-1812789419.html

финляндия

швеция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, пекка хаависто, финляндия, швеция, турция, нато