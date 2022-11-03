https://ria.ru/20221103/nastuplenie-1829012167.html

Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области

Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.11.2022

Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы шестой армии Западной группировки войск пресекли попытку наступления украинских силовиков на Харьковском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:43

2022-11-03T15:43

2022-11-03T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

украина

донбасс

владимир путин

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Артиллеристы шестой армии Западной группировки войск пресекли попытку наступления украинских силовиков на Харьковском направлении, передает корреспондент РИА Новости."Противник пошел в наступление, начал работать минометом по нашему переднему краю, позицию уже вскрыли, сейчас нужно скорректировать огонь своей артиллерии и подавить противника", — рассказал агентству командир группы артиллерийской разведки шестой армии Западной группировки войск с позывным Удай.По его словам, огонь по минометной позиции ВСУ вели сразу две батареи российских войск, а именно расчеты орудий САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С5 "Гиацинт-С".Накануне Министерство обороны России сообщило о поражении взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Помимо этого, российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пасека.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

украина

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьковская область, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, миг-29