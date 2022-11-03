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Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/nastuplenie-1829012167.html
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.11.2022
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы шестой армии Западной группировки войск пресекли попытку наступления украинских силовиков на Харьковском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:43
2022-11-03T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
донбасс
владимир путин
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ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Артиллеристы шестой армии Западной группировки войск пресекли попытку наступления украинских силовиков на Харьковском направлении, передает корреспондент РИА Новости."Противник пошел в наступление, начал работать минометом по нашему переднему краю, позицию уже вскрыли, сейчас нужно скорректировать огонь своей артиллерии и подавить противника", — рассказал агентству командир группы артиллерийской разведки шестой армии Западной группировки войск с позывным Удай.По его словам, огонь по минометной позиции ВСУ вели сразу две батареи российских войск, а именно расчеты орудий САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С5 "Гиацинт-С".Накануне Министерство обороны России сообщило о поражении взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Помимо этого, российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пасека.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
15:43 03.11.2022 (обновлено: 16:11 03.11.2022)
 
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы Западной группировки ВС России пресекли наступление ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России в Херсонской области
Военнослужащий ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России в Херсонской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Артиллеристы шестой армии Западной группировки войск пресекли попытку наступления украинских силовиков на Харьковском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
"Противник пошел в наступление, начал работать минометом по нашему переднему краю, позицию уже вскрыли, сейчас нужно скорректировать огонь своей артиллерии и подавить противника", — рассказал агентству командир группы артиллерийской разведки шестой армии Западной группировки войск с позывным Удай.
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По его словам, огонь по минометной позиции ВСУ вели сразу две батареи российских войск, а именно расчеты орудий САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С5 "Гиацинт-С".
"Поработали хорошо, наблюдатели наши видят, горит там что-то и взрывается боекомплект", — доложил по рации после артатаки один из российских военнослужащих.
Накануне Министерство обороны России сообщило о поражении взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Помимо этого, российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пасека.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМиГ-29
 
 
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