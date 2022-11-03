15:43 03.11.2022 (обновлено: 16:11 03.11.2022)
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы Западной группировки ВС России пресекли наступление ВСУ в Харьковской области
Военнослужащий ВС России в Херсонской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Артиллеристы шестой армии Западной группировки войск пресекли попытку наступления украинских силовиков на Харьковском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
"Противник пошел в наступление, начал работать минометом по нашему переднему краю, позицию уже вскрыли, сейчас нужно скорректировать огонь своей артиллерии и подавить противника", — рассказал агентству командир группы артиллерийской разведки шестой армии Западной группировки войск с позывным Удай.
По его словам, огонь по минометной позиции ВСУ вели сразу две батареи российских войск, а именно расчеты орудий САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С5 "Гиацинт-С".
"Поработали хорошо, наблюдатели наши видят, горит там что-то и взрывается боекомплект", — доложил по рации после артатаки один из российских военнослужащих.
Накануне Министерство обороны России сообщило о поражении взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Помимо этого, российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пасека.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.