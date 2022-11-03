https://ria.ru/20221103/nagrady-1829066343.html

Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР

Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР - РИА Новости, 03.11.2022

Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что вручил боевые награды 19 военнослужащим из Луганской Народной республики. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:37

2022-11-03T17:37

2022-11-03T21:34

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

в мире

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что вручил боевые награды 19 военнослужащим из Луганской Народной республики."Вручил заслуженные боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР за вклад, который бойцы внесли в дело освобождения ДНР от украинского агрессора", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Пушилин поблагодарил военнослужащих за героизм от лица жителей Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Вручение наград военнослужащим из ЛНР за участие в спецоперации на Украине Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР за вклад, который бойцы внесли в дело "освобождения ДНР от украинского агрессора". 2022-11-03T17:37 true PT1M18S

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, в мире