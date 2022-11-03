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Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/nagrady-1829066343.html
Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР
Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР - РИА Новости, 03.11.2022
Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР
Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что вручил боевые награды 19 военнослужащим из Луганской Народной республики. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:37
2022-11-03T21:34
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
в мире
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что вручил боевые награды 19 военнослужащим из Луганской Народной республики."Вручил заслуженные боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР за вклад, который бойцы внесли в дело освобождения ДНР от украинского агрессора", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Пушилин поблагодарил военнослужащих за героизм от лица жителей Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Вручение наград военнослужащим из ЛНР за участие в спецоперации на Украине
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР за вклад, который бойцы внесли в дело "освобождения ДНР от украинского агрессора".
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, В мире
17:37 03.11.2022 (обновлено: 21:34 03.11.2022)
 
Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР

Врио главы ДНР Пушилин наградил 19 военнослужащих ЛНР за вклад в освобождение республики

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что вручил боевые награды 19 военнослужащим из Луганской Народной республики.
"Вручил заслуженные боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР за вклад, который бойцы внесли в дело освобождения ДНР от украинского агрессора", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
Пушилин поблагодарил военнослужащих за героизм от лица жителей Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
 
 
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