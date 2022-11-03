https://ria.ru/20221103/moskva-siti-1829103986.html

В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия

В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия - РИА Новости, 03.11.2022

В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия

Электроэнергия отключилась в трех башнях Москва-Сити, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:45

2022-11-03T19:45

2022-11-03T19:45

москва-сити

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Электроэнергия отключилась в трех башнях Москва-Сити, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что сигнализация сработала вечером в четверг в башне квартала Москва-Сити, признаков пожара не обнаружено. Электроснабжение восстановлено."В трех башнях было отключение электроэнергии, лифты встали, люди стали самостоятельно убывать. Большинство людей уже вернулись домой", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221103/donetsk-1828991587.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва-сити, происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)