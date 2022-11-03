https://ria.ru/20221103/moskva-siti-1829103986.html
В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия
В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия - РИА Новости, 03.11.2022
В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия
Электроэнергия отключилась в трех башнях Москва-Сити, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:45
2022-11-03T19:45
2022-11-03T19:45
москва-сити
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Электроэнергия отключилась в трех башнях Москва-Сити, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что сигнализация сработала вечером в четверг в башне квартала Москва-Сити, признаков пожара не обнаружено. Электроснабжение восстановлено."В трех башнях было отключение электроэнергии, лифты встали, люди стали самостоятельно убывать. Большинство людей уже вернулись домой", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828991587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва-сити, происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва-Сити, Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия
В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия, лифты встали