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В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия - РИА Новости, 03.11.2022
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В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия
В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия - РИА Новости, 03.11.2022
В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия
Электроэнергия отключилась в трех башнях Москва-Сити, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:45
2022-11-03T19:45
москва-сити
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Электроэнергия отключилась в трех башнях Москва-Сити, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что сигнализация сработала вечером в четверг в башне квартала Москва-Сити, признаков пожара не обнаружено. Электроснабжение восстановлено."В трех башнях было отключение электроэнергии, лифты встали, люди стали самостоятельно убывать. Большинство людей уже вернулись домой", - сказал собеседник агентства.
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москва-сити, происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва-Сити, Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:45 03.11.2022
 
В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия

В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия, лифты встали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра Москва-сити
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небоскребы делового центра Москва-сити. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Электроэнергия отключилась в трех башнях Москва-Сити, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что сигнализация сработала вечером в четверг в башне квартала Москва-Сити, признаков пожара не обнаружено. Электроснабжение восстановлено.
"В трех башнях было отключение электроэнергии, лифты встали, люди стали самостоятельно убывать. Большинство людей уже вернулись домой", - сказал собеседник агентства.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 14:49
В Донецке частично обесточен Киевский район
 
Москва-СитиПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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