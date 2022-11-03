https://ria.ru/20221103/moskva-1828849713.html
В Москве завершен ремонт четырех набережных, сообщил заммэра
В Москве завершен ремонт четырех набережных, сообщил заммэра - РИА Новости, 03.11.2022
В Москве завершен ремонт четырех набережных, сообщил заммэра
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт четырех набережных в центре столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:05
2022-11-03T07:05
2022-11-03T07:18
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
капремонт в москве
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт четырех набережных в центре столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Проведены сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки четырех набережных – Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской. В общей сложности отремонтировали более 60 тысяч погонных метров швов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что такой ремонт проводится раз в пять лет.По его словам, ремонт начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что для жителей работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
https://realty.ria.ru/20221026/mosty-1826983191.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, капремонт в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Капремонт в Москве
07:05 03.11.2022 (обновлено: 07:18 03.11.2022)
В Москве завершен ремонт четырех набережных, сообщил заммэра
Заммэра Москвы Бирюков сообщил о завершении в центре города ремонта четырех набережных
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт четырех набережных в центре столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Проведены сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки четырех набережных – Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской. В общей сложности отремонтировали более 60 тысяч погонных метров швов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что такой ремонт проводится раз в пять лет.
"Он необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - рассказал Бирюков.
По его словам, ремонт начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что для жителей работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.