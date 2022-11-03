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Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках - РИА Новости, 03.11.2022
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Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках
Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках
Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:42
2022-11-03T11:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
мошенники
жкх
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации", - отметил Бирюков.Заммэра напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения."Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это - мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, сведения о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
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петр бирюков, москва, общество, мошенники, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, мошенники, ЖКХ
11:42 03.11.2022
 

Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации", - отметил Бирюков.
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Заммэра напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения.
"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это - мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, сведения о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществомошенникиЖКХ
 
 
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