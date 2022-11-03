https://ria.ru/20221103/moshenniki-1828910674.html

Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках

Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках - РИА Новости, 03.11.2022

Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках

Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:42

2022-11-03T11:42

2022-11-03T11:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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общество

мошенники

жкх

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации", - отметил Бирюков.Заммэра напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения."Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это - мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, сведения о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

https://realty.ria.ru/20221102/moek-1828717812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, общество, мошенники, жкх