https://ria.ru/20221103/moshenniki-1828910674.html
Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках
Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Москвы предупредили москвичей о лже-коммунальщиках
Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:42
2022-11-03T11:42
2022-11-03T11:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
мошенники
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации", - отметил Бирюков.Заммэра напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения."Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это - мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, сведения о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
https://realty.ria.ru/20221102/moek-1828717812.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, мошенники, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, мошенники, ЖКХ
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации", - отметил Бирюков
.
Заммэра напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения.
"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это - мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, сведения о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте мэра и правительства Москвы.