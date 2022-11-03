https://ria.ru/20221103/moshennichestvo-1829138718.html

Wildberries опроверг информацию о мошенничестве со средствами пользователей

Wildberries опроверг информацию о мошенничестве со средствами пользователей - РИА Новости, 03.11.2022

Wildberries опроверг информацию о мошенничестве со средствами пользователей

Информация о мошенничестве со списанием денег у пользователей Wildberries за покупки, которые они не совершали, не соответствует действительности, банковская... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:11

2022-11-03T23:11

2022-11-03T23:11

технологии

wildberries

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Информация о мошенничестве со списанием денег у пользователей Wildberries за покупки, которые они не совершали, не соответствует действительности, банковская операция была санкционирована самим клиентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что мошенники получают данные кредитных карт, а после привязывают карту к аккаунту пользователя в Wildberries и совершают фиктивные платежи в пользу сторонней фирмы, которая своим названием схожа с маркетплейсом. Отмечалось, что у одной из пострадавших перевод средств осуществлялся фирме Wildberries Podol'sk."Информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности. Мы провели внутреннюю проверку: банковская карта пользователя была привязана с помощь помощью 3ds и SMS-верификацией через свой банк. Таким образом, по нашим данным операция была санкционирована пользователем", - говорится в сообщении.В пресс-службе также отметили, что привязка карт на онлайн-площадке всегда происходят с помощью SMS-подтверждения или push-уведомлений, поэтому несанкционированные оплаты возможны только если покупатель сам передаст свои банковские данные сторонними лицу или установит вредоносное приложение."Призываем покупателей проявлять бдительность - не предоставлять данные своих банковских карт третьим лицам", - заключили в компании.

https://ria.ru/20221011/moshenniki-1823039397.html

https://ria.ru/20221026/moshennichestvo-1826943038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, wildberries