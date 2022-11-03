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Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий - РИА Новости, 03.11.2022
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Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий - РИА Новости, 03.11.2022
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий
Минэкономразвития предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:01
2022-11-03T20:01
экономика
жкх
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у президента РФ по поддержке инвестиций выступил министр экономического развития Максим Решетников.Он отметил, что в структуре инвестиционной активности традиционно большую долю занимают естественные монополии – железные дороги, энергосети, нефте- и газопроводы."При этом их инвестиционные программы утверждаются на сегодняшний момент разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой. При этом переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей", - сказал Решетников."Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий, а также единых требований к разработке и мониторингу таких инвестиционных программ", - добавил он.
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экономика, жкх, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
Экономика, ЖКХ, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников
20:01 03.11.2022
 
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий

Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы естественных монополий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у президента РФ по поддержке инвестиций выступил министр экономического развития Максим Решетников.
Он отметил, что в структуре инвестиционной активности традиционно большую долю занимают естественные монополии – железные дороги, энергосети, нефте- и газопроводы.
"При этом их инвестиционные программы утверждаются на сегодняшний момент разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой. При этом переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей", - сказал Решетников.
"Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий, а также единых требований к разработке и мониторингу таких инвестиционных программ", - добавил он.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 19:33
Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ
 
ЭкономикаЖКХРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим Решетников
 
 
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