https://ria.ru/20221103/monopolii-1829107965.html
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий - РИА Новости, 03.11.2022
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий
Минэкономразвития предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:01
2022-11-03T20:01
2022-11-03T20:01
экономика
жкх
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у президента РФ по поддержке инвестиций выступил министр экономического развития Максим Решетников.Он отметил, что в структуре инвестиционной активности традиционно большую долю занимают естественные монополии – железные дороги, энергосети, нефте- и газопроводы."При этом их инвестиционные программы утверждаются на сегодняшний момент разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой. При этом переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей", - сказал Решетников."Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий, а также единых требований к разработке и мониторингу таких инвестиционных программ", - добавил он.
https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
Экономика, ЖКХ, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы естественных монополий
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Минэкономразвития предлагает закрепить
за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у президента РФ по поддержке инвестиций выступил министр экономического развития Максим Решетников.
Он отметил, что в структуре инвестиционной активности традиционно большую долю занимают естественные монополии – железные дороги, энергосети, нефте- и газопроводы.
"При этом их инвестиционные программы утверждаются на сегодняшний момент разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой. При этом переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей", - сказал Решетников.
"Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий, а также единых требований к разработке и мониторингу таких инвестиционных программ", - добавил он.