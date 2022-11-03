https://ria.ru/20221103/monopolii-1829107965.html

Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий

Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий - РИА Новости, 03.11.2022

Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий

Минэкономразвития предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:01

2022-11-03T20:01

2022-11-03T20:01

экономика

жкх

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753502648_0:117:3032:1823_1920x0_80_0_0_18102a3976afdc7bef8b0f2fefd6c405.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у президента РФ по поддержке инвестиций выступил министр экономического развития Максим Решетников.Он отметил, что в структуре инвестиционной активности традиционно большую долю занимают естественные монополии – железные дороги, энергосети, нефте- и газопроводы."При этом их инвестиционные программы утверждаются на сегодняшний момент разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой. При этом переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей", - сказал Решетников."Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий, а также единых требований к разработке и мониторингу таких инвестиционных программ", - добавил он.

https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников