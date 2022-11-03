https://ria.ru/20221103/moldaviya-1828919718.html

В партии "Шор" заявили о задержании в Кишиневе восьми оппозиционеров

В партии "Шор" заявили о задержании в Кишиневе восьми оппозиционеров - РИА Новости, 03.11.2022

В партии "Шор" заявили о задержании в Кишиневе восьми оппозиционеров

Правоохранительные органы Молдавии задержали восемь представителей оппозиционной партии "Шор", их доставили в СИЗО без предъявления обвинений, заявила в четверг РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:06

2022-11-03T12:06

2022-11-03T12:07

в мире

кишинев

молдавия

марина таубер

илан шор

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КИШИНЕВ 3 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии задержали восемь представителей оппозиционной партии "Шор", их доставили в СИЗО без предъявления обвинений, заявила в четверг вице-председатель политсилы Марина Таубер.В среду Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски. В ведомстве воздержались от разглашения подробной информации, сославшись на тайну следствия."По итогам незаконных обысков задержаны восемь наших коллег, их доставили в СИЗО без предъявления каких-либо обвинений. Это произвол. Власть не может ничего делать, а лишь закрывает нам рот. Мы готовим жалобу в международные правозащитные структуры, в которой обозначим все преступления этого режима против прав и свобод граждан", – сказала "Таубер журналистам на выходе из зала суда.В четверг районный суд Кишинева рассматривал запросы прокуроров и адвокатов Таубер о пересмотре политику меры пресечения. Сторона защиты выступает за освобождение Таубер из-под домашнего ареста, прокуроры настаивают на продлении этой меры пресечения.Политик сообщила, что суд заслушал запросы адвокатов и прокуроров, но окончательное решение по этим запросам будет озвучено в пятницу.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест, эта просьба была удовлетворена.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, илан шор