https://ria.ru/20221103/moldaviya-1828919718.html
В партии "Шор" заявили о задержании в Кишиневе восьми оппозиционеров
В партии "Шор" заявили о задержании в Кишиневе восьми оппозиционеров - РИА Новости, 03.11.2022
В партии "Шор" заявили о задержании в Кишиневе восьми оппозиционеров
Правоохранительные органы Молдавии задержали восемь представителей оппозиционной партии "Шор", их доставили в СИЗО без предъявления обвинений, заявила в четверг РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:06
2022-11-03T12:06
2022-11-03T12:07
в мире
кишинев
молдавия
марина таубер
илан шор
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КИШИНЕВ 3 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии задержали восемь представителей оппозиционной партии "Шор", их доставили в СИЗО без предъявления обвинений, заявила в четверг вице-председатель политсилы Марина Таубер.В среду Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски. В ведомстве воздержались от разглашения подробной информации, сославшись на тайну следствия."По итогам незаконных обысков задержаны восемь наших коллег, их доставили в СИЗО без предъявления каких-либо обвинений. Это произвол. Власть не может ничего делать, а лишь закрывает нам рот. Мы готовим жалобу в международные правозащитные структуры, в которой обозначим все преступления этого режима против прав и свобод граждан", – сказала "Таубер журналистам на выходе из зала суда.В четверг районный суд Кишинева рассматривал запросы прокуроров и адвокатов Таубер о пересмотре политику меры пресечения. Сторона защиты выступает за освобождение Таубер из-под домашнего ареста, прокуроры настаивают на продлении этой меры пресечения.Политик сообщила, что суд заслушал запросы адвокатов и прокуроров, но окончательное решение по этим запросам будет озвучено в пятницу.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест, эта просьба была удовлетворена.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html
https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, илан шор
В мире, Кишинев, Молдавия, Марина Таубер, Илан Шор
12:06 03.11.2022 (обновлено: 12:07 03.11.2022)
В партии "Шор" заявили о задержании в Кишиневе восьми оппозиционеров
Таубер заявила о задержании молдавскими силовиками восьми оппозиционеров из партии "Шор"
КИШИНЕВ 3 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии задержали восемь представителей оппозиционной партии "Шор", их доставили в СИЗО без предъявления обвинений, заявила в четверг вице-председатель политсилы Марина Таубер.
В среду Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски. В ведомстве воздержались от разглашения подробной информации, сославшись на тайну следствия.
"По итогам незаконных обысков задержаны восемь наших коллег, их доставили в СИЗО без предъявления каких-либо обвинений. Это произвол. Власть не может ничего делать, а лишь закрывает нам рот. Мы готовим жалобу в международные правозащитные структуры, в которой обозначим все преступления этого режима против прав и свобод граждан", – сказала "Таубер журналистам на выходе из зала суда.
В четверг районный суд Кишинева рассматривал запросы прокуроров и адвокатов Таубер о пересмотре политику меры пресечения. Сторона защиты выступает за освобождение Таубер из-под домашнего ареста, прокуроры настаивают на продлении этой меры пресечения.
Политик сообщила, что суд заслушал запросы адвокатов и прокуроров, но окончательное решение по этим запросам будет озвучено в пятницу.
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест, эта просьба была удовлетворена.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.