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Суд оштрафовал пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022
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Суд оштрафовал пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных
Суд оштрафовал пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022
Суд оштрафовал пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных
Предпринимателя из Березников оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Березниковском горсуде Пермского края. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:48
2022-11-03T13:48
происшествия
россия
пермский край
березники
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ПЕРМЬ, 3 ноя - РИА Новости. Предпринимателя из Березников оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Березниковском горсуде Пермского края."Заседание по делу Оснадчука Романа Юрьевича состоялось 3 ноября, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ назначен штраф 45 тысяч рублей", — рассказали в суде.Собеседница уточнила, что мужчина может обжаловать постановление суда в течение 10 суток.В соцсетях пользователи писали, что березниковец опубликовал "пьяное" видео, на котором высказывал оскорбления в адрес мобилизованных. Позднее скандальный ролик был удален.Штраф по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) составляет от 30 до 50 тысяч рублей.Оснадчук – владелец магазина морепродуктов Ocean Mores в Березниках.
https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html
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происшествия, россия, пермский край, березники
Происшествия, Россия, Пермский край, Березники
13:48 03.11.2022
 
Суд оштрафовал пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных

Суд оштрафовал на 45 тысяч рублей бизнесмена из Березников, оскорбившего мобилизованных

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 3 ноя - РИА Новости. Предпринимателя из Березников оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Березниковском горсуде Пермского края.
"Заседание по делу Оснадчука Романа Юрьевича состоялось 3 ноября, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ назначен штраф 45 тысяч рублей", — рассказали в суде.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Собеседница уточнила, что мужчина может обжаловать постановление суда в течение 10 суток.
В соцсетях пользователи писали, что березниковец опубликовал "пьяное" видео, на котором высказывал оскорбления в адрес мобилизованных. Позднее скандальный ролик был удален.
Штраф по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
Оснадчук – владелец магазина морепродуктов Ocean Mores в Березниках.
Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 14:58Культура
Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС
 
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