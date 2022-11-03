https://ria.ru/20221103/mobilizovannye-1828958954.html

Суд оштрафовал пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных

Суд оштрафовал пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022

Суд оштрафовал пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных

Предпринимателя из Березников оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Березниковском горсуде Пермского края. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:48

2022-11-03T13:48

2022-11-03T13:48

происшествия

россия

пермский край

березники

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ПЕРМЬ, 3 ноя - РИА Новости. Предпринимателя из Березников оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Березниковском горсуде Пермского края."Заседание по делу Оснадчука Романа Юрьевича состоялось 3 ноября, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ назначен штраф 45 тысяч рублей", — рассказали в суде.Собеседница уточнила, что мужчина может обжаловать постановление суда в течение 10 суток.В соцсетях пользователи писали, что березниковец опубликовал "пьяное" видео, на котором высказывал оскорбления в адрес мобилизованных. Позднее скандальный ролик был удален.Штраф по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) составляет от 30 до 50 тысяч рублей.Оснадчук – владелец магазина морепродуктов Ocean Mores в Березниках.

https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html

https://ria.ru/20221028/diskreditatsiya-1827534329.html

россия

пермский край

березники

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, пермский край, березники