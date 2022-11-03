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ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/minoborony-1828996135.html
ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР
ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 03.11.2022
ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР
Российские военнослужащие остановили попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:59
2022-11-03T14:59
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие остановили попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения противника огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка в ДНР."Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221103/ataka-1828994782.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:59 03.11.2022
 
ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили 80 украинских военных и три БМП в ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие остановили попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что подразделения противника огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка в ДНР.
"Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 14:56Специальная военная операция на Украине
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