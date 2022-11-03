https://ria.ru/20221103/minoborony-1828996135.html
ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР
ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 03.11.2022
ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР
Российские военнослужащие остановили попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:59
2022-11-03T14:59
2022-11-03T14:59
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_5002828c3ee75245263f921fa49158ea.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие остановили попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения противника огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка в ДНР."Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221103/ataka-1828994782.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_483:0:2845:1772_1920x0_80_0_0_d227e016e38571ae99ef50a308a754be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили 80 украинских военных и три БМП в ДНР