https://ria.ru/20221103/minoborony-1828996135.html

ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР

ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 03.11.2022

ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР

Российские военнослужащие остановили попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:59

2022-11-03T14:59

2022-11-03T14:59

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_5002828c3ee75245263f921fa49158ea.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие остановили попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения противника огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка в ДНР."Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20221103/ataka-1828994782.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность