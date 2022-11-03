https://ria.ru/20221103/metro-1828936939.html

На Филевской линии метро установили поездные ароматизаторы

На Филевской линии метро установили поездные ароматизаторы - РИА Новости, 03.11.2022

На Филевской линии метро установили поездные ароматизаторы

Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии метрополитена завершен, и теперь в воздуховодах климатической системы работают... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:57

2022-11-03T12:57

2022-11-03T12:57

общество

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии метрополитена завершен, и теперь в воздуховодах климатической системы работают ароматизаторы с запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена."В вагонах поездов на Филевской линии — уникальный аромат. Там работают больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы. Каждые девять минут они распространяют запах по вагону. Аромат называется "Метро Москвы" и пахнет цветами сакуры, пионами, свежестью орегано и лайма", - рассказали в пресс-службе.В метрополитене отметили, что пассажиры метро участвовали в пилотном проекте и выбрали его сами. Все безопасно, гипоаллергенно и соответствует нормам. Кроме того, в московском метро подчеркнули, что результаты опросов показали - пассажиры хотят ездить в ароматизированных вагонах, а не в обычных.В 2019 году проведение пилотного проекта "Аромат в метро" поддержали более 90% опрошенных пассажиров, опрос проводили в поездах на Филевской линии и сувенирном магазине метро на "Маяковской".

https://ria.ru/20221022/poezd-1825824550.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, московский метрополитен, москва