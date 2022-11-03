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На Филевской линии метро установили поездные ароматизаторы - РИА Новости, 03.11.2022
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На Филевской линии метро установили поездные ароматизаторы
На Филевской линии метро установили поездные ароматизаторы - РИА Новости, 03.11.2022
На Филевской линии метро установили поездные ароматизаторы
Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии метрополитена завершен, и теперь в воздуховодах климатической системы работают... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:57
2022-11-03T12:57
общество
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии метрополитена завершен, и теперь в воздуховодах климатической системы работают ароматизаторы с запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена."В вагонах поездов на Филевской линии — уникальный аромат. Там работают больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы. Каждые девять минут они распространяют запах по вагону. Аромат называется "Метро Москвы" и пахнет цветами сакуры, пионами, свежестью орегано и лайма", - рассказали в пресс-службе.В метрополитене отметили, что пассажиры метро участвовали в пилотном проекте и выбрали его сами. Все безопасно, гипоаллергенно и соответствует нормам. Кроме того, в московском метро подчеркнули, что результаты опросов показали - пассажиры хотят ездить в ароматизированных вагонах, а не в обычных.В 2019 году проведение пилотного проекта "Аромат в метро" поддержали более 90% опрошенных пассажиров, опрос проводили в поездах на Филевской линии и сувенирном магазине метро на "Маяковской".
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общество, московский метрополитен, москва
Общество, Московский метрополитен, Москва
12:57 03.11.2022
 
На Филевской линии метро установили поездные ароматизаторы

На Филевской линии московского метро установили ароматизаторы с запахами сакуры и орегано

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтанция "Киевская" Филевской линии метро в Москве
Станция Киевская Филевской линии метро в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Станция "Киевская" Филевской линии метро в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии метрополитена завершен, и теперь в воздуховодах климатической системы работают ароматизаторы с запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
"В вагонах поездов на Филевской линии — уникальный аромат. Там работают больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы. Каждые девять минут они распространяют запах по вагону. Аромат называется "Метро Москвы" и пахнет цветами сакуры, пионами, свежестью орегано и лайма", - рассказали в пресс-службе.
В метрополитене отметили, что пассажиры метро участвовали в пилотном проекте и выбрали его сами. Все безопасно, гипоаллергенно и соответствует нормам. Кроме того, в московском метро подчеркнули, что результаты опросов показали - пассажиры хотят ездить в ароматизированных вагонах, а не в обычных.
В 2019 году проведение пилотного проекта "Аромат в метро" поддержали более 90% опрошенных пассажиров, опрос проводили в поездах на Филевской линии и сувенирном магазине метро на "Маяковской".
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