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Эрдоган оценил запасы газа на месторождении в Черном море

Эрдоган оценил запасы газа на месторождении в Черном море - РИА Новости, 03.11.2022

Эрдоган оценил запасы газа на месторождении в Черном море

Запасы газа на месторождении в Черном море оцениваются в 540 миллиардов кубометров, эта цифра, вероятно, может вырасти, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T04:42

2022-11-03T04:42

2022-11-03T04:45

экономика

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турция

черное море

сакарья (провинция)

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АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Запасы газа на месторождении в Черном море оцениваются в 540 миллиардов кубометров, эта цифра, вероятно, может вырасти, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.Эрдоган добавил, что благодаря современным буровым установкам, возможности Турции сильно расширились. Он отметил, что уже поступают предложения по сотрудничеству в разведке, добыче и транспортировке углеводородов. "Есть разные предложения от партнеров. Ливия заинтересована в наших услугах по исследованию природных ресурсов", — уточнил президент Турции.

https://ria.ru/20221103/turtsiya-1828840849.html

турция

черное море

сакарья (провинция)

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экономика, цены на нефть, турция, черное море, сакарья (провинция), в мире