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Эрдоган оценил запасы газа на месторождении в Черном море - РИА Новости, 03.11.2022
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Эрдоган оценил запасы газа на месторождении в Черном море
Эрдоган оценил запасы газа на месторождении в Черном море - РИА Новости, 03.11.2022
Эрдоган оценил запасы газа на месторождении в Черном море
Запасы газа на месторождении в Черном море оцениваются в 540 миллиардов кубометров, эта цифра, вероятно, может вырасти, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T04:42
2022-11-03T04:45
экономика
цены на нефть
турция
черное море
сакарья (провинция)
в мире
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АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Запасы газа на месторождении в Черном море оцениваются в 540 миллиардов кубометров, эта цифра, вероятно, может вырасти, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.Эрдоган добавил, что благодаря современным буровым установкам, возможности Турции сильно расширились. Он отметил, что уже поступают предложения по сотрудничеству в разведке, добыче и транспортировке углеводородов. "Есть разные предложения от партнеров. Ливия заинтересована в наших услугах по исследованию природных ресурсов", — уточнил президент Турции.
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экономика, цены на нефть, турция, черное море, сакарья (провинция), в мире
Экономика, Цены на нефть, Турция, Черное море, Сакарья (провинция), В мире
04:42 03.11.2022 (обновлено: 04:45 03.11.2022)
 
Эрдоган оценил запасы газа на месторождении в Черном море

Эрдоган: запасы газа в Черном море оцениваются в 540 миллиардов кубометров

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа
Рабочий на станции по добыче природного газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа. Архивное фото
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АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Запасы газа на месторождении в Черном море оцениваются в 540 миллиардов кубометров, эта цифра, вероятно, может вырасти, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.

"...Разведанные по запасам месторождения Сакарья составляют 540 миллиардов кубометров. Вероятно, эта цифра вырастет", — приводит слова турецкого лидера агентство Aнадолу.

Эрдоган добавил, что благодаря современным буровым установкам, возможности Турции сильно расширились. Он отметил, что уже поступают предложения по сотрудничеству в разведке, добыче и транспортировке углеводородов. "Есть разные предложения от партнеров. Ливия заинтересована в наших услугах по исследованию природных ресурсов", — уточнил президент Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
04:25
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ЭкономикаЦены на нефтьТурцияЧерное мореСакарья (провинция)В мире
 
 
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