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В Мадриде около 30 тысяч человек собрались на митинг за повышение зарплат - РИА Новости, 03.11.2022
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В Мадриде около 30 тысяч человек собрались на митинг за повышение зарплат
В Мадриде около 30 тысяч человек собрались на митинг за повышение зарплат - РИА Новости, 03.11.2022
В Мадриде около 30 тысяч человек собрались на митинг за повышение зарплат
Около 30 тысяч человек вышли на улицы Мадрида с требованием повышения зарплат, гарантирующих покупательскую способность рабочего класса, в контексте высокой... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:34
2022-11-03T17:10
в мире
испания
мадрид
каталония
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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Около 30 тысяч человек вышли на улицы Мадрида с требованием повышения зарплат, гарантирующих покупательскую способность рабочего класса, в контексте высокой инфляции в Испании, передает в четверг корреспондент РИА Новости.Манифестация, которая была созвана крупнейшими профсоюзами страны, началась с марша, прошедшего в торжественной обстановке под лозунгом "Зарплаты или противостояние", "Рабочие не будут платить за этот кризис"."Пока повышается цена потребительской корзины, миллионы трудящихся едва сводят концы с концами. За этот кризис цен платят исключительно рабочие этой страны. Мы не будем мирно терпеть это", - заявил один из лидеров профсоюзов.На манифестацию многие протестующие прибыли из других испанских автономных сообществ, таких как Каталония, Кастилия и Леон, Галисия, Страна Басков, Арагон или Андалусия.Как сообщили сотрудники местной полиции, изначально планировалось присутствие лишь 15 тысяч протестующих. Однако около 30 тысяч человек, по заявлениям полиции, и 40 тысяч, по заявлениям лидеров профсоюзов, приняли участие в манифестации.По информации национального института статистики Испании (INE), годовая инфляция в Испании в октябре замедлилась до 7,3%, что стало самым низким показателем с января 2022 года. Однако по итогам июля инфляция в стране составила 10,8%, что является самым высоким показателем с 1984 года. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.
https://ria.ru/20221030/protesty-1827876629.html
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Массовая манифестация в Мадриде с требованием повышения зарплат
Около 30 тысяч человек вышли на улицы Мадрида с требованием повышения зарплат, гарантирующих покупательскую способность рабочего класса, в контексте высокой инфляции в Испании, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
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"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии
Тысячи людей вышли на протесты в Дрездене и Дюссельдорфе. Жители требуют от правительства изменить подход к внешней политике. Антироссийские санкции привели к росту цен на электричество и отопление в Германии. Многие уже не справляются с оплатой счетов. Активисты уверены, что, если власти не примут радикальные меры, страна не выдержит последствий кризиса.
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в мире, испания, мадрид, каталония
В мире, Испания, Мадрид, Каталония
16:34 03.11.2022 (обновлено: 17:10 03.11.2022)
 
В Мадриде около 30 тысяч человек собрались на митинг за повышение зарплат

В Мадриде около 30 тысяч человек вышли на манифестации с требованиями повышения зарплат

Читать ria.ru в
МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Около 30 тысяч человек вышли на улицы Мадрида с требованием повышения зарплат, гарантирующих покупательскую способность рабочего класса, в контексте высокой инфляции в Испании, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Манифестация, которая была созвана крупнейшими профсоюзами страны, началась с марша, прошедшего в торжественной обстановке под лозунгом "Зарплаты или противостояние", "Рабочие не будут платить за этот кризис".
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"Пока повышается цена потребительской корзины, миллионы трудящихся едва сводят концы с концами. За этот кризис цен платят исключительно рабочие этой страны. Мы не будем мирно терпеть это", - заявил один из лидеров профсоюзов.
На манифестацию многие протестующие прибыли из других испанских автономных сообществ, таких как Каталония, Кастилия и Леон, Галисия, Страна Басков, Арагон или Андалусия.
Как сообщили сотрудники местной полиции, изначально планировалось присутствие лишь 15 тысяч протестующих. Однако около 30 тысяч человек, по заявлениям полиции, и 40 тысяч, по заявлениям лидеров профсоюзов, приняли участие в манифестации.
По информации национального института статистики Испании (INE), годовая инфляция в Испании в октябре замедлилась до 7,3%, что стало самым низким показателем с января 2022 года. Однако по итогам июля инфляция в стране составила 10,8%, что является самым высоким показателем с 1984 года. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.
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