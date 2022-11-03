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В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов
В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов - РИА Новости, 03.11.2022
В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов
Врио главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что в пятницу в Луганске восстановили движение по важной дорожной артерии - путепроводу на... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:15
2022-11-03T13:15
2022-11-03T13:16
леонид пасечник
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что в пятницу в Луганске восстановили движение по важной дорожной артерии - путепроводу на улице Тараса Рыбаса."Сегодня состоялось долгожданное событие – в Луганске запустили движение по восстановленному путепроводу на улице Тараса Рыбаса. Теперь важная дорожная артерия в столице республики функционирует", - написал он в своем Telegram-канале.Пасечник добавил, что решение этой проблемы стало возможным благодаря слаженной работе московских строителей и рабочих, которые помогли отремонтировать нестандартную конструкцию моста. По его словам, именно в этом заключается разница в отношении Киева и России к жителям Донбасса. "Россия пришла созидать и восстанавливать! Это еще один шаг на пути возвращения Луганщины к полноценной мирной жизни! Поздравляю", - написал он.
https://ria.ru/20221101/doroga-1828497094.html
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леонид пасечник, луганск, луганская народная республика, россия, жкх, авто
Леонид Пасечник, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, ЖКХ, Авто
13:15 03.11.2022 (обновлено: 13:16 03.11.2022)
В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов
Пасечник: в Луганске восстановили движение по путепроводу на улице Тараса Рыбаса