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В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов - РИА Новости, 03.11.2022
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В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов
В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов - РИА Новости, 03.11.2022
В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов
Врио главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что в пятницу в Луганске восстановили движение по важной дорожной артерии - путепроводу на... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:15
2022-11-03T13:16
леонид пасечник
луганск
луганская народная республика
россия
жкх
авто
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что в пятницу в Луганске восстановили движение по важной дорожной артерии - путепроводу на улице Тараса Рыбаса."Сегодня состоялось долгожданное событие – в Луганске запустили движение по восстановленному путепроводу на улице Тараса Рыбаса. Теперь важная дорожная артерия в столице республики функционирует", - написал он в своем Telegram-канале.Пасечник добавил, что решение этой проблемы стало возможным благодаря слаженной работе московских строителей и рабочих, которые помогли отремонтировать нестандартную конструкцию моста. По его словам, именно в этом заключается разница в отношении Киева и России к жителям Донбасса. "Россия пришла созидать и восстанавливать! Это еще один шаг на пути возвращения Луганщины к полноценной мирной жизни! Поздравляю", - написал он.
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леонид пасечник, луганск, луганская народная республика, россия, жкх, авто
Леонид Пасечник, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, ЖКХ, Авто
13:15 03.11.2022 (обновлено: 13:16 03.11.2022)
 
В Луганске восстановили движение по одному из путепроводов

Пасечник: в Луганске восстановили движение по путепроводу на улице Тараса Рыбаса

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожилая женщина на одной из улиц в Луганске
Пожилая женщина на одной из улиц в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости
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Пожилая женщина на одной из улиц в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что в пятницу в Луганске восстановили движение по важной дорожной артерии - путепроводу на улице Тараса Рыбаса.
"Сегодня состоялось долгожданное событие – в Луганске запустили движение по восстановленному путепроводу на улице Тараса Рыбаса. Теперь важная дорожная артерия в столице республики функционирует", - написал он в своем Telegram-канале.
Пасечник добавил, что решение этой проблемы стало возможным благодаря слаженной работе московских строителей и рабочих, которые помогли отремонтировать нестандартную конструкцию моста. По его словам, именно в этом заключается разница в отношении Киева и России к жителям Донбасса. "Россия пришла созидать и восстанавливать! Это еще один шаг на пути возвращения Луганщины к полноценной мирной жизни! Поздравляю", - написал он.
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Леонид ПасечникЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияЖКХАвто
 
 
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