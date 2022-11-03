https://ria.ru/20221103/lavrov-1829135528.html
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство - РИА Новости, 03.11.2022
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел в среду переговоры о стратегическом партнерстве с главой МИД... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:35
2022-11-03T22:35
2022-11-03T22:44
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел в среду переговоры о стратегическом партнерстве с главой МИД России Сергеем Лавровым во время его визита в Абу-Даби, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.Как отметило агентство, "во время встречи в Абу-Даби обсуждались отношения сотрудничества и стратегического партнерства между ОАЭ и Российской Федерацией, а также усилия двух дружественных стран по расширению перспектив совместного сотрудничества во всех областях".По информации агентства, глава МИД ОАЭ "подчеркнул всеобъемлющее стратегическое партнерство, объединяющее две страны во всех областях, и необходимость его укрепления".Лавров посещает Эмираты в рамках своего турне по арабским странам, в ходе которого он ранее побывал в Иордании.
https://ria.ru/20221103/eksport-1828931622.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сергей лавров, оаэ, абу-даби, россия
В мире, Цены на нефть, Сергей Лавров, ОАЭ, Абу-Даби, Россия
22:35 03.11.2022 (обновлено: 22:44 03.11.2022)
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство
WAM: глава МИД Лавров прибыл с визитом в ОАЭ на встречу с шейхом Аль Нахайяном