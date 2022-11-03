https://ria.ru/20221103/lavrov-1829135528.html

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство - РИА Новости, 03.11.2022

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел в среду переговоры о стратегическом партнерстве с главой МИД... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:35

2022-11-03T22:35

2022-11-03T22:44

в мире

цены на нефть

сергей лавров

оаэ

абу-даби

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_0:0:3545:1994_1920x0_80_0_0_97ce5dc9348960876c6d35655877f54c.jpg

ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел в среду переговоры о стратегическом партнерстве с главой МИД России Сергеем Лавровым во время его визита в Абу-Даби, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.Как отметило агентство, "во время встречи в Абу-Даби обсуждались отношения сотрудничества и стратегического партнерства между ОАЭ и Российской Федерацией, а также усилия двух дружественных стран по расширению перспектив совместного сотрудничества во всех областях".По информации агентства, глава МИД ОАЭ "подчеркнул всеобъемлющее стратегическое партнерство, объединяющее две страны во всех областях, и необходимость его укрепления".Лавров посещает Эмираты в рамках своего турне по арабским странам, в ходе которого он ранее побывал в Иордании.

https://ria.ru/20221103/eksport-1828931622.html

оаэ

абу-даби

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сергей лавров, оаэ, абу-даби, россия