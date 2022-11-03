https://ria.ru/20221103/lavrov-1828920739.html
Лавров заявил, что результата по разблокировке экспорта зерна из России нет
Лавров заявил, что результата по разблокировке экспорта зерна из России нет - РИА Новости, 03.11.2022
Лавров заявил, что результата по разблокировке экспорта зерна из России нет
Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но нет результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:09
2022-11-03T12:09
2022-11-03T12:54
сергей лавров
экономика
россия
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АММАН, 3 ноя - РИА Новости. Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но нет результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в ходе своего визита в Иорданию."Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН (Антониу - ред.) Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", - сказал глава МИД России.Министр добавил, что должны быть предприняты серьёзные меры по разблокировке экспорта зерна и удобрений.Глава МИД РФ Сергей Лавров 2-3 ноября находится с рабочим визитом в Иордании. В Аммане Лавров будет принят Королем Абдаллой II.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
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сергей лавров, экономика, россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Экономика, Россия, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:09 03.11.2022 (обновлено: 12:54 03.11.2022)
Лавров заявил, что результата по разблокировке экспорта зерна из России нет
Глава МИД Лавров: результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет