https://ria.ru/20221103/lavrov-1828920739.html

Лавров заявил, что результата по разблокировке экспорта зерна из России нет

Лавров заявил, что результата по разблокировке экспорта зерна из России нет - РИА Новости, 03.11.2022

Лавров заявил, что результата по разблокировке экспорта зерна из России нет

Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но нет результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:09

2022-11-03T12:09

2022-11-03T12:54

сергей лавров

экономика

россия

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АММАН, 3 ноя - РИА Новости. Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но нет результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в ходе своего визита в Иорданию."Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН (Антониу - ред.) Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", - сказал глава МИД России.Министр добавил, что должны быть предприняты серьёзные меры по разблокировке экспорта зерна и удобрений.Глава МИД РФ Сергей Лавров 2-3 ноября находится с рабочим визитом в Иордании. В Аммане Лавров будет принят Королем Абдаллой II.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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сергей лавров, экономика, россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)