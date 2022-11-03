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Бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием - РИА Новости, 03.11.2022
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Бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием
Бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием - РИА Новости, 03.11.2022
Бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием
Всем мобилизованным бойцам из Кемеровской области обеспечат дополнительный паек и вещевое довольствие, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:09
2022-11-03T11:09
сергей цивилев
кемеровская область
юрга
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КЕМЕРОВО, 3 ноя - РИА Новости. Всем мобилизованным бойцам из Кемеровской области обеспечат дополнительный паек и вещевое довольствие, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.Цивилев посетил учебный центр в Юрге, где подготовку проходят кузбасские мобилизованные. Глава региона проинспектировал условия, в которых живут бойцы во время подготовки к отправке на спецоперацию, и ответил на вопросы о снабжении, питании и дисциплине в учебном центре, волновавшие семьи мобилизованных.Посетив учебную часть, губернатор вместе с бойцами поужинал в столовой и отметил качество еды.В связи с интенсивными занятиями, по решению Сергея Цивилева, учебному центру будет поставляться дополнительное калорийное и полезное спецпитание, произведенное в регионе: сало, хлеб, лук, чеснок, фрукты для перекусов. На праздник Дня народного единства 4 ноября будут доставлены сладости, яблоки и мандарины, шоколад, печенье, конфеты — для мобилизованных, добровольцев и всех военнослужащих юргинского гарнизона.Сейчас в юргинском учебном центре идет боевое слаживание, к подготовке будущих воинов привлечены дополнительно специалисты и профессионалы разных направлений по совместной программе с Минобороны — для выполнения задач специальной военной операции."Ваша задача — вернуться домой здоровыми и с победой. Любая одежда, снаряжение, все, что нужно, будет предоставлено. Вас поддерживает весь Кузбасс. Регион окажет дополнительную поддержку в обеспечении питанием и амуницией помимо того, что положено от Минобороны, всем нашим мобилизованным и добровольцам будет обеспечено кузбасское дополнительное вещевое довольствие по региональному стандарту, который выше федерального. Кроме того, все, кто заходит на обед или завтрак, может дополнительно к блюдам взять себе спецпитание — сколько захочется. Также вы можете быть уверены, что о ваших семьях позаботятся.В отношении каждого бойца собирается информация о размере одежды и обуви. Минпромторг Кузбасса формирует индивидуальный комплект, в который входят спальный мешок, хоба (сидушка), носилки, утепленные шапка, тельняшка, сапоги, перчатки, дождевики, балаклавы, носки. Также им выдают налобный фонарь и батарейки к нему, изотермический коврик для сна, нож, фляжку, котелок, термос, тактический рюкзак, тактические очки и перчатки, ремень, грудную разгрузку, аптечку. В случае необходимости — матрас, одеяло и подушку. Эти вещи получают все без исключения военнослужащие.Жители Кузбасса активно помогают своим мобилизованным землякам: собирают теплые вещи, продукты и предметы личной гигиены, женщины вяжут теплые носки, 23 предприятия региона оперативно переориентировали производства под выпуск продукции для потребностей военнослужащих. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник. Задача специалистов — помощь в сборе документов, а также в решении сложных жизненных ситуаций.Также в Кузбассе введены максимальные меры поддержки мобилизованных и их семей. Всем бойцам выплачивается по 200 тысяч рублей.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221102/memorial-1828607350.html
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сергей цивилев, кемеровская область, юрга, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Сергей Цивилев, Кемеровская область, Юрга, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
11:09 03.11.2022
 
Бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием

Цивилев: бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием

© Фото пресс-службы Правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил учебный центр в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил учебный центр в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные
© Фото пресс-службы Правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил учебный центр в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 ноя - РИА Новости. Всем мобилизованным бойцам из Кемеровской области обеспечат дополнительный паек и вещевое довольствие, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Цивилев посетил учебный центр в Юрге, где подготовку проходят кузбасские мобилизованные. Глава региона проинспектировал условия, в которых живут бойцы во время подготовки к отправке на спецоперацию, и ответил на вопросы о снабжении, питании и дисциплине в учебном центре, волновавшие семьи мобилизованных.
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Посетив учебную часть, губернатор вместе с бойцами поужинал в столовой и отметил качество еды.
В связи с интенсивными занятиями, по решению Сергея Цивилева, учебному центру будет поставляться дополнительное калорийное и полезное спецпитание, произведенное в регионе: сало, хлеб, лук, чеснок, фрукты для перекусов. На праздник Дня народного единства 4 ноября будут доставлены сладости, яблоки и мандарины, шоколад, печенье, конфеты — для мобилизованных, добровольцев и всех военнослужащих юргинского гарнизона.
Сейчас в юргинском учебном центре идет боевое слаживание, к подготовке будущих воинов привлечены дополнительно специалисты и профессионалы разных направлений по совместной программе с Минобороны — для выполнения задач специальной военной операции.
"Ваша задача — вернуться домой здоровыми и с победой. Любая одежда, снаряжение, все, что нужно, будет предоставлено. Вас поддерживает весь Кузбасс. Регион окажет дополнительную поддержку в обеспечении питанием и амуницией помимо того, что положено от Минобороны, всем нашим мобилизованным и добровольцам будет обеспечено кузбасское дополнительное вещевое довольствие по региональному стандарту, который выше федерального. Кроме того, все, кто заходит на обед или завтрак, может дополнительно к блюдам взять себе спецпитание — сколько захочется. Также вы можете быть уверены, что о ваших семьях позаботятся.
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В отношении каждого бойца собирается информация о размере одежды и обуви. Минпромторг Кузбасса формирует индивидуальный комплект, в который входят спальный мешок, хоба (сидушка), носилки, утепленные шапка, тельняшка, сапоги, перчатки, дождевики, балаклавы, носки. Также им выдают налобный фонарь и батарейки к нему, изотермический коврик для сна, нож, фляжку, котелок, термос, тактический рюкзак, тактические очки и перчатки, ремень, грудную разгрузку, аптечку. В случае необходимости — матрас, одеяло и подушку. Эти вещи получают все без исключения военнослужащие.
Жители Кузбасса активно помогают своим мобилизованным землякам: собирают теплые вещи, продукты и предметы личной гигиены, женщины вяжут теплые носки, 23 предприятия региона оперативно переориентировали производства под выпуск продукции для потребностей военнослужащих. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник. Задача специалистов — помощь в сборе документов, а также в решении сложных жизненных ситуаций.
Также в Кузбассе введены максимальные меры поддержки мобилизованных и их семей. Всем бойцам выплачивается по 200 тысяч рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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Сергей ЦивилевКемеровская областьЮргаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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