https://ria.ru/20221103/kuzbass-1828892232.html

Бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием

Бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием - РИА Новости, 03.11.2022

Бойцов из Кузбасса обеспечат дополнительным пайком и вещевым довольствием

Всем мобилизованным бойцам из Кемеровской области обеспечат дополнительный паек и вещевое довольствие, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:09

2022-11-03T11:09

2022-11-03T11:09

сергей цивилев

кемеровская область

юрга

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КЕМЕРОВО, 3 ноя - РИА Новости. Всем мобилизованным бойцам из Кемеровской области обеспечат дополнительный паек и вещевое довольствие, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.Цивилев посетил учебный центр в Юрге, где подготовку проходят кузбасские мобилизованные. Глава региона проинспектировал условия, в которых живут бойцы во время подготовки к отправке на спецоперацию, и ответил на вопросы о снабжении, питании и дисциплине в учебном центре, волновавшие семьи мобилизованных.Посетив учебную часть, губернатор вместе с бойцами поужинал в столовой и отметил качество еды.В связи с интенсивными занятиями, по решению Сергея Цивилева, учебному центру будет поставляться дополнительное калорийное и полезное спецпитание, произведенное в регионе: сало, хлеб, лук, чеснок, фрукты для перекусов. На праздник Дня народного единства 4 ноября будут доставлены сладости, яблоки и мандарины, шоколад, печенье, конфеты — для мобилизованных, добровольцев и всех военнослужащих юргинского гарнизона.Сейчас в юргинском учебном центре идет боевое слаживание, к подготовке будущих воинов привлечены дополнительно специалисты и профессионалы разных направлений по совместной программе с Минобороны — для выполнения задач специальной военной операции."Ваша задача — вернуться домой здоровыми и с победой. Любая одежда, снаряжение, все, что нужно, будет предоставлено. Вас поддерживает весь Кузбасс. Регион окажет дополнительную поддержку в обеспечении питанием и амуницией помимо того, что положено от Минобороны, всем нашим мобилизованным и добровольцам будет обеспечено кузбасское дополнительное вещевое довольствие по региональному стандарту, который выше федерального. Кроме того, все, кто заходит на обед или завтрак, может дополнительно к блюдам взять себе спецпитание — сколько захочется. Также вы можете быть уверены, что о ваших семьях позаботятся.В отношении каждого бойца собирается информация о размере одежды и обуви. Минпромторг Кузбасса формирует индивидуальный комплект, в который входят спальный мешок, хоба (сидушка), носилки, утепленные шапка, тельняшка, сапоги, перчатки, дождевики, балаклавы, носки. Также им выдают налобный фонарь и батарейки к нему, изотермический коврик для сна, нож, фляжку, котелок, термос, тактический рюкзак, тактические очки и перчатки, ремень, грудную разгрузку, аптечку. В случае необходимости — матрас, одеяло и подушку. Эти вещи получают все без исключения военнослужащие.Жители Кузбасса активно помогают своим мобилизованным землякам: собирают теплые вещи, продукты и предметы личной гигиены, женщины вяжут теплые носки, 23 предприятия региона оперативно переориентировали производства под выпуск продукции для потребностей военнослужащих. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник. Задача специалистов — помощь в сборе документов, а также в решении сложных жизненных ситуаций.Также в Кузбассе введены максимальные меры поддержки мобилизованных и их семей. Всем бойцам выплачивается по 200 тысяч рублей.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221102/memorial-1828607350.html

https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826919470.html

https://ria.ru/20221103/peskov-1828849912.html

кемеровская область

юрга

россия

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сергей цивилев, кемеровская область, юрга, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)