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Кубань планирует привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм - РИА Новости, 03.11.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221103/kuban-1829117877.html
Кубань планирует привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм
Кубань планирует привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм - РИА Новости, 03.11.2022
Кубань планирует привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм
Кубань планирует привлечь к участию в нацпроекте "Производительность труда" более 250 предприятий к 2024 году, сообщила администрация региона. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:53
2022-11-03T20:53
краснодарский край
краснодарский край
россия
максим решетников
экономика
жкх
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Кубань планирует привлечь к участию в нацпроекте "Производительность труда" более 250 предприятий к 2024 году, сообщила администрация региона."К 2024 году к участию в нацпроекте "Производительность труда" на Кубани планируют привлечь более 250 предприятий", - говорится в сообщении. По данным властей, сейчас в проекте участвуют 219 организаций транспорта, торговли, строительства, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства."Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как пилотный регион. Но потенциал этого направления увидели еще в 2015. Тогда был начат эксперимент по внедрению бережливых технологий на государственных предприятиях из традиционно малоэффективных отраслей экономики: ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство. Этот опыт с первыми ощутимыми результатами помог в привлечении первых предприятий в национальный проект", - приводятся в сообщении слова министра экономики региона Алексея Юртаева.Отмечается, что за три года реализации нацпроекта на Кубани экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 11,8 миллиарда рублей. За каждый вложенный бюджетный рубль предприятия вернули в экономику 63 рубля, пояснили в ведомстве. Инициативу продлить нацпроект озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников на IV федеральном форуме "Производительность 360".
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краснодарский край, россия, максим решетников, экономика, жкх
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Максим Решетников, Экономика, ЖКХ
20:53 03.11.2022
 
Кубань планирует привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм

Кубань планирует к 2024 году привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на центр Краснодара
Вид на центр Краснодара - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Кубань планирует привлечь к участию в нацпроекте "Производительность труда" более 250 предприятий к 2024 году, сообщила администрация региона.
"К 2024 году к участию в нацпроекте "Производительность труда" на Кубани планируют привлечь более 250 предприятий", - говорится в сообщении. По данным властей, сейчас в проекте участвуют 219 организаций транспорта, торговли, строительства, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
"Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как пилотный регион. Но потенциал этого направления увидели еще в 2015. Тогда был начат эксперимент по внедрению бережливых технологий на государственных предприятиях из традиционно малоэффективных отраслей экономики: ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство. Этот опыт с первыми ощутимыми результатами помог в привлечении первых предприятий в национальный проект", - приводятся в сообщении слова министра экономики региона Алексея Юртаева.
Отмечается, что за три года реализации нацпроекта на Кубани экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 11,8 миллиарда рублей. За каждый вложенный бюджетный рубль предприятия вернули в экономику 63 рубля, пояснили в ведомстве. Инициативу продлить нацпроект озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников на IV федеральном форуме "Производительность 360".
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 20:30Краснодарский край
Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений
 
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