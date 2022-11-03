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Кубань планирует привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм

Кубань планирует привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм - РИА Новости, 03.11.2022

Кубань планирует привлечь к нацпроекту "Производительность труда" 250 фирм

Кубань планирует привлечь к участию в нацпроекте "Производительность труда" более 250 предприятий к 2024 году, сообщила администрация региона. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:53

2022-11-03T20:53

2022-11-03T20:53

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россия

максим решетников

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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Кубань планирует привлечь к участию в нацпроекте "Производительность труда" более 250 предприятий к 2024 году, сообщила администрация региона."К 2024 году к участию в нацпроекте "Производительность труда" на Кубани планируют привлечь более 250 предприятий", - говорится в сообщении. По данным властей, сейчас в проекте участвуют 219 организаций транспорта, торговли, строительства, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства."Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как пилотный регион. Но потенциал этого направления увидели еще в 2015. Тогда был начат эксперимент по внедрению бережливых технологий на государственных предприятиях из традиционно малоэффективных отраслей экономики: ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство. Этот опыт с первыми ощутимыми результатами помог в привлечении первых предприятий в национальный проект", - приводятся в сообщении слова министра экономики региона Алексея Юртаева.Отмечается, что за три года реализации нацпроекта на Кубани экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 11,8 миллиарда рублей. За каждый вложенный бюджетный рубль предприятия вернули в экономику 63 рубля, пояснили в ведомстве. Инициативу продлить нацпроект озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников на IV федеральном форуме "Производительность 360".

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краснодарский край, россия, максим решетников, экономика, жкх