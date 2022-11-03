https://ria.ru/20221103/kosmonavty-1828978495.html
Космонавты вошли в новый модуль "Мэнтянь" китайской орбитальной станции
Космонавты вошли в новый модуль "Мэнтянь" китайской орбитальной станции - РИА Новости, 03.11.2022
Космонавты вошли в новый модуль "Мэнтянь" китайской орбитальной станции
Экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" в четверг вошел в лабораторный модуль "Мэнтянь", который ранее был состыкован с орбитальной станцией... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:24
2022-11-03T14:24
2022-11-03T14:24
россия-китай: главное
китай
хайнань
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828979661_0:148:500:429_1920x0_80_0_0_2c9a3f493e345932a03c17df420fc8c2.jpg
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" в четверг вошел в лабораторный модуль "Мэнтянь", который ранее был состыкован с орбитальной станцией "Тяньгун", сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР."Третьего ноября 2022 в 15.12 по пекинскому времени (10.12 мск) экипаж "Шэньчжоу-14" успешно вошел в лабораторный модуль "Мэнтянь", - говорится в заявлении управления, опубликованном в официальном аккаунте в социальной сети WeChat.Запуск модуля "Мэнтянь" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" состоялся 31 октября с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, примерно через 13 часов после старта модуль состыковался с основным отсеком станции, находящейся на орбите высотой 400-450 километров.Модуль "Мэнтянь" весит 23 тонны, его длина составляет 17,9 метра, а диаметр - 4,2 метра, в нем предусмотрено 110 кубических метров герметичного внутреннего пространства, в том числе 32 кубических метра жилого и рабочего пространства. Его оборудование будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". При дальнейшей эксплуатации к станции можно будет одновременно пристыковать максимум два пилотируемых корабля (во время смены экипажа) и один грузовой. На данный момент к станции из трех отсеков пристыкованы грузовой корабль "Тяньчжоу-4" и пилотируемый "Шэньчжоу-14".
https://ria.ru/20221101/modul-1828345247.html
китай
хайнань
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828979661_0:57:501:432_1920x0_80_0_0_3c769e83807e1ffbbfc7e7052b21b46e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, хайнань, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Хайнань, Космос
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" в четверг вошел в лабораторный модуль "Мэнтянь", который ранее был состыкован с орбитальной станцией "Тяньгун", сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР.
"Третьего ноября 2022 в 15.12 по пекинскому времени (10.12 мск) экипаж "Шэньчжоу-14" успешно вошел в лабораторный модуль "Мэнтянь", - говорится в заявлении управления, опубликованном в официальном аккаунте в социальной сети WeChat
.
Запуск модуля "Мэнтянь" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" состоялся 31 октября с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
, примерно через 13 часов после старта модуль состыковался с основным отсеком станции, находящейся на орбите высотой 400-450 километров.
Модуль "Мэнтянь" весит 23 тонны, его длина составляет 17,9 метра, а диаметр - 4,2 метра, в нем предусмотрено 110 кубических метров герметичного внутреннего пространства, в том числе 32 кубических метра жилого и рабочего пространства. Его оборудование будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.
Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". При дальнейшей эксплуатации к станции можно будет одновременно пристыковать максимум два пилотируемых корабля (во время смены экипажа) и один грузовой. На данный момент к станции из трех отсеков пристыкованы грузовой корабль "Тяньчжоу-4" и пилотируемый "Шэньчжоу-14".