https://ria.ru/20221103/kosmonavty-1828978495.html

Космонавты вошли в новый модуль "Мэнтянь" китайской орбитальной станции

Космонавты вошли в новый модуль "Мэнтянь" китайской орбитальной станции - РИА Новости, 03.11.2022

Космонавты вошли в новый модуль "Мэнтянь" китайской орбитальной станции

Экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" в четверг вошел в лабораторный модуль "Мэнтянь", который ранее был состыкован с орбитальной станцией... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:24

2022-11-03T14:24

2022-11-03T14:24

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" в четверг вошел в лабораторный модуль "Мэнтянь", который ранее был состыкован с орбитальной станцией "Тяньгун", сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР."Третьего ноября 2022 в 15.12 по пекинскому времени (10.12 мск) экипаж "Шэньчжоу-14" успешно вошел в лабораторный модуль "Мэнтянь", - говорится в заявлении управления, опубликованном в официальном аккаунте в социальной сети WeChat.Запуск модуля "Мэнтянь" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" состоялся 31 октября с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, примерно через 13 часов после старта модуль состыковался с основным отсеком станции, находящейся на орбите высотой 400-450 километров.Модуль "Мэнтянь" весит 23 тонны, его длина составляет 17,9 метра, а диаметр - 4,2 метра, в нем предусмотрено 110 кубических метров герметичного внутреннего пространства, в том числе 32 кубических метра жилого и рабочего пространства. Его оборудование будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". При дальнейшей эксплуатации к станции можно будет одновременно пристыковать максимум два пилотируемых корабля (во время смены экипажа) и один грузовой. На данный момент к станции из трех отсеков пристыкованы грузовой корабль "Тяньчжоу-4" и пилотируемый "Шэньчжоу-14".

https://ria.ru/20221101/modul-1828345247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, хайнань, космос