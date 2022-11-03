https://ria.ru/20221103/konkurs-1828914565.html

Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды

Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды - РИА Новости, 03.11.2022

Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды

Пять городов Оренбуржья примут участие в дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:53

2022-11-03T11:53

2022-11-03T11:53

оренбургская область

денис паслер

орск

сорочинск

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

богдан хмельницкий

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ОРЕНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Пять городов Оренбуржья примут участие в дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба правительства региона.От Оренбургской области в отборе участвуют проекты Бугуруслана, Гая, Кувандыка, Орска и Сорочинска. Заявки с полным комплектом документов уже направлены в Минстрой РФ.Так, в Орске жители выбрали проект благоустройства сквера имени Богдана Хмельницкого в историческом центре города. В Бугуруслане - площади по улице Коммунистической, которая может стать одной из главных событийных площадок города.В Гае планируют создать культурный центр для молодежи под открытым небом в сквере у кинотеатра "Юность". В Кувандыке - многофункциональное озелененное пространство для отдыха горожан со спортивными, детскими, образовательными площадками в парке им. Федорова. Жители Сорочинска хотят видеть благоустроенным городской парк культуры и отдыха "Озерки" с созданием различных зон для активного и тихого отдыха.Говоря о подготовке к допконкурсу, глава региона отметил, что профильные министерства совместно с муниципалитетами детально проработали каждую из пяти заявок, учли все замечания и пожелания экспертов.

https://ria.ru/20221007/programma-1822247408.html

орск

сорочинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, орск, сорочинск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), богдан хмельницкий