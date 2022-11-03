Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды
© правительство Оренбургской областиПроект благоустройства сквера в городе Гай Оренбургской области
© правительство Оренбургской области
Проект благоустройства сквера в городе Гай Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Пять городов Оренбуржья примут участие в дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба правительства региона.
От Оренбургской области в отборе участвуют проекты Бугуруслана, Гая, Кувандыка, Орска и Сорочинска. Заявки с полным комплектом документов уже направлены в Минстрой РФ.
Так, в Орске жители выбрали проект благоустройства сквера имени Богдана Хмельницкого в историческом центре города. В Бугуруслане - площади по улице Коммунистической, которая может стать одной из главных событийных площадок города.
В Гае планируют создать культурный центр для молодежи под открытым небом в сквере у кинотеатра "Юность". В Кувандыке - многофункциональное озелененное пространство для отдыха горожан со спортивными, детскими, образовательными площадками в парке им. Федорова. Жители Сорочинска хотят видеть благоустроенным городской парк культуры и отдыха "Озерки" с созданием различных зон для активного и тихого отдыха.
"У нас уже есть в этом году три победителя конкурсного отбора - Бузулук, Соль-Илецк и Новотроицк. Суммарно на реализацию своих проектов в 2023 году они получат около 250 миллионов рублей - значительные средства, которые помогут создать комфортные и современные пространства", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Говоря о подготовке к допконкурсу, глава региона отметил, что профильные министерства совместно с муниципалитетами детально проработали каждую из пяти заявок, учли все замечания и пожелания экспертов.