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Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды - РИА Новости, 03.11.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20221103/konkurs-1828914565.html
Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды
Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды - РИА Новости, 03.11.2022
Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды
Пять городов Оренбуржья примут участие в дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:53
2022-11-03T11:53
оренбургская область
денис паслер
орск
сорочинск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
богдан хмельницкий
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ОРЕНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Пять городов Оренбуржья примут участие в дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба правительства региона.От Оренбургской области в отборе участвуют проекты Бугуруслана, Гая, Кувандыка, Орска и Сорочинска. Заявки с полным комплектом документов уже направлены в Минстрой РФ.Так, в Орске жители выбрали проект благоустройства сквера имени Богдана Хмельницкого в историческом центре города. В Бугуруслане - площади по улице Коммунистической, которая может стать одной из главных событийных площадок города.В Гае планируют создать культурный центр для молодежи под открытым небом в сквере у кинотеатра "Юность". В Кувандыке - многофункциональное озелененное пространство для отдыха горожан со спортивными, детскими, образовательными площадками в парке им. Федорова. Жители Сорочинска хотят видеть благоустроенным городской парк культуры и отдыха "Озерки" с созданием различных зон для активного и тихого отдыха.Говоря о подготовке к допконкурсу, глава региона отметил, что профильные министерства совместно с муниципалитетами детально проработали каждую из пяти заявок, учли все замечания и пожелания экспертов.
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денис паслер, орск, сорочинск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), богдан хмельницкий
Оренбургская область, Денис Паслер, Орск, Сорочинск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Богдан Хмельницкий
11:53 03.11.2022
 

Пять городов Оренбуржья примут участие конкурсе комфортной городской среды

© правительство Оренбургской областиПроект благоустройства сквера в городе Гай Оренбургской области
Проект благоустройства сквера в городе Гай Оренбургской области
© правительство Оренбургской области
Проект благоустройства сквера в городе Гай Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Пять городов Оренбуржья примут участие в дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба правительства региона.
От Оренбургской области в отборе участвуют проекты Бугуруслана, Гая, Кувандыка, Орска и Сорочинска. Заявки с полным комплектом документов уже направлены в Минстрой РФ.
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Так, в Орске жители выбрали проект благоустройства сквера имени Богдана Хмельницкого в историческом центре города. В Бугуруслане - площади по улице Коммунистической, которая может стать одной из главных событийных площадок города.
В Гае планируют создать культурный центр для молодежи под открытым небом в сквере у кинотеатра "Юность". В Кувандыке - многофункциональное озелененное пространство для отдыха горожан со спортивными, детскими, образовательными площадками в парке им. Федорова. Жители Сорочинска хотят видеть благоустроенным городской парк культуры и отдыха "Озерки" с созданием различных зон для активного и тихого отдыха.
"У нас уже есть в этом году три победителя конкурсного отбора - Бузулук, Соль-Илецк и Новотроицк. Суммарно на реализацию своих проектов в 2023 году они получат около 250 миллионов рублей - значительные средства, которые помогут создать комфортные и современные пространства", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Говоря о подготовке к допконкурсу, глава региона отметил, что профильные министерства совместно с муниципалитетами детально проработали каждую из пяти заявок, учли все замечания и пожелания экспертов.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОрскСорочинскМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Богдан Хмельницкий
 
 
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