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Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи - РИА Новости, 03.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221103/konkurs-1828906942.html
Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи
Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи - РИА Новости, 03.11.2022
Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи
Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи на звание молодежной столицы-2023, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ямало-Ненецкого автономного... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:35
2022-11-03T11:35
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
ксения разуваева
дмитрий артюхов
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи на звание молодежной столицы-2023, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов."Наш Новый Уренгой обошел десятки городов и попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи - на звание молодежной столицы-2023. Это самый молодой и молодежный город среди всех финалистов. Средний возраст жителя нашей газовой столицы – чуть больше 30. Создаем в городе молодежную инфраструктуру: скоро запустим арт-резиденцию и крытый скейт-парк. Недавно поддержали грантом оборудование локации для страйкбола. В городе кипит жизнь – в ноябре, например, пройдет этап чемпионата России по снежному волейболу", - написал глава региона.По его словам, победителя среди семи городов-финалистов выберут народным голосованием, оно пройдет на странице Росмолодежи в соцсети "ВКонтакте"."Победа даст возможность запустить в Новом Уренгое новые интересные проекты, федеральные эксперты разработают для города авторскую стратегию продвижения", - подчеркнул Артюхов.Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в своем Telegram-канале сообщила, что в финал конкурса вошли семь городов. Помимо Нового Уренгоя, это Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Мурманск и Тула.По ее словам, программы городов-номинантов оценивали по нескольким критериям: содержательность и проработанность программ мероприятий на 2023 год; креативность, инновационность и уникальность решений для молодежи; реалистичность и исполнительность - наличие ресурсов и опыт команды в проведении событий федерального уровня; масштаб и информационная открытость. Также для выхода в финал была важна художественная выразительность - целостность визуальной концепции, креативные стилистические решения и медиапродукты."Среди финалистов оказались не только города-миллионники и центры федеральных округов, но и областные и даже районные центры, население которых насчитывает не более 300 тысяч человек. Удивительно и то, что в ТОПе форпосты России – Владивосток, Калининград и Мурманск", - отметила Разуваева.
https://ria.ru/20221024/rasseleni-1826259094.html
https://ria.ru/20221021/yamal-1825642362.html
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новый уренгой, ксения разуваева, дмитрий артюхов, общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Ксения Разуваева, Дмитрий Артюхов, Общество
11:35 03.11.2022
 

Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи

© РИА Новости / Андрей Снегирев / Перейти в медиабанкНовый Уренгой. Архивное фото
Новый Уренгой. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Андрей Снегирев
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Новый Уренгой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Новый Уренгой попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи на звание молодежной столицы-2023, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
"Наш Новый Уренгой обошел десятки городов и попал в шорт-лист конкурса Росмолодежи - на звание молодежной столицы-2023. Это самый молодой и молодежный город среди всех финалистов. Средний возраст жителя нашей газовой столицы – чуть больше 30. Создаем в городе молодежную инфраструктуру: скоро запустим арт-резиденцию и крытый скейт-парк. Недавно поддержали грантом оборудование локации для страйкбола. В городе кипит жизнь – в ноябре, например, пройдет этап чемпионата России по снежному волейболу", - написал глава региона.
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По его словам, победителя среди семи городов-финалистов выберут народным голосованием, оно пройдет на странице Росмолодежи в соцсети "ВКонтакте".
"Победа даст возможность запустить в Новом Уренгое новые интересные проекты, федеральные эксперты разработают для города авторскую стратегию продвижения", - подчеркнул Артюхов.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в своем Telegram-канале сообщила, что в финал конкурса вошли семь городов. Помимо Нового Уренгоя, это Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Мурманск и Тула.
По ее словам, программы городов-номинантов оценивали по нескольким критериям: содержательность и проработанность программ мероприятий на 2023 год; креативность, инновационность и уникальность решений для молодежи; реалистичность и исполнительность - наличие ресурсов и опыт команды в проведении событий федерального уровня; масштаб и информационная открытость. Также для выхода в финал была важна художественная выразительность - целостность визуальной концепции, креативные стилистические решения и медиапродукты.
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"Среди финалистов оказались не только города-миллионники и центры федеральных округов, но и областные и даже районные центры, население которых насчитывает не более 300 тысяч человек. Удивительно и то, что в ТОПе форпосты России – Владивосток, Калининград и Мурманск", - отметила Разуваева.
 
Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойКсения РазуваеваДмитрий АртюховОбщество
 
 
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