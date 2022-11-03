https://ria.ru/20221103/konferentsiya-1829105125.html

Эксперты подвели итоги конференции проекта "ДНК России"

Эксперты подвели итоги конференции проекта "ДНК России" - РИА Новости, 03.11.2022

Эксперты подвели итоги конференции проекта "ДНК России"

Итоги научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук, которая прошла в Сочи, подвели сегодня эксперты в рамках круглого... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:53

2022-11-03T19:53

2022-11-03T19:53

общество

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Итоги научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук, которая прошла в Сочи, подвели сегодня эксперты в рамках круглого стола "ДНК России: мировоззрение и ценности нашей страны".Проект "ДНК России" разработан Министерством науки и высшего образования РФ. Он направлен на вовлечение академического сообщества в учебно-методическое и научно-исследовательское сопровождение государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики.Работа идет очень активно, рассказал профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин: летом этого года был организован экспертно-методический совет, сформулированы тематики грантовых работ.Совместно с региональными властями и ректорским корпусом в рамках проекта "ДНК России" подготовлен первый тестовый курс в рамках дополнительной программы образования – 17 выпускников уже защитили дипломные работы.Профессор кафедры философии, социологии и психологии управления, руководитель программы "Социальная и политическая философия" Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей Дахин подчеркнул необходимость таких проектов для развития нашей страны.На прошедшей научной конференции был представлен весь спектр взглядов, участвовали люди с самыми разными точками зрения, подчеркнул проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин."Организаторы проделали колоссальную работу, но тезис, что Россия – это цивилизация самостоятельная, консенсусный. К этой мысли приходит большинство", – сказал он.В различные исторические периоды Россия брала полезное и с Запада, и с Востока, что-то отторгая, но оставаясь собой, подчеркнул Сутырин.Преподаватель кафедры публичной политики и истории государства и права Юридического института РУДН Дарья Сорокина выразила мнение, что для дальнейшего развития России необходимо идти по пути технологического лидерства, инновационной технологической открытости."В рамках работы мы пришли к выводу, что мы являемся суперэтносом: мы не можем дробиться, когда мы говорим о народе как общей идентичности, на различные этнические группы, к которым, конечно же, мы относимся. Мы народ, который нуждается в мечте. Не просто в мечте – в сверхзадаче. В чем же наша сверхзадача? В том, чтобы мы обеспечили и создали такой мир для всего общества, для всего человечества, который будет справедливым, развитым, в том числе и технологически, и который не будет только для “золотого миллиарда”, который будет абсолютно для всех", – заключила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия