https://ria.ru/20221103/konferentsiya-1829105125.html
Эксперты подвели итоги конференции проекта "ДНК России"
Эксперты подвели итоги конференции проекта "ДНК России" - РИА Новости, 03.11.2022
Эксперты подвели итоги конференции проекта "ДНК России"
Итоги научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук, которая прошла в Сочи, подвели сегодня эксперты в рамках круглого... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:53
2022-11-03T19:53
2022-11-03T19:53
общество
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Итоги научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук, которая прошла в Сочи, подвели сегодня эксперты в рамках круглого стола "ДНК России: мировоззрение и ценности нашей страны".Проект "ДНК России" разработан Министерством науки и высшего образования РФ. Он направлен на вовлечение академического сообщества в учебно-методическое и научно-исследовательское сопровождение государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики.Работа идет очень активно, рассказал профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин: летом этого года был организован экспертно-методический совет, сформулированы тематики грантовых работ.Совместно с региональными властями и ректорским корпусом в рамках проекта "ДНК России" подготовлен первый тестовый курс в рамках дополнительной программы образования – 17 выпускников уже защитили дипломные работы.Профессор кафедры философии, социологии и психологии управления, руководитель программы "Социальная и политическая философия" Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей Дахин подчеркнул необходимость таких проектов для развития нашей страны.На прошедшей научной конференции был представлен весь спектр взглядов, участвовали люди с самыми разными точками зрения, подчеркнул проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин."Организаторы проделали колоссальную работу, но тезис, что Россия – это цивилизация самостоятельная, консенсусный. К этой мысли приходит большинство", – сказал он.В различные исторические периоды Россия брала полезное и с Запада, и с Востока, что-то отторгая, но оставаясь собой, подчеркнул Сутырин.Преподаватель кафедры публичной политики и истории государства и права Юридического института РУДН Дарья Сорокина выразила мнение, что для дальнейшего развития России необходимо идти по пути технологического лидерства, инновационной технологической открытости."В рамках работы мы пришли к выводу, что мы являемся суперэтносом: мы не можем дробиться, когда мы говорим о народе как общей идентичности, на различные этнические группы, к которым, конечно же, мы относимся. Мы народ, который нуждается в мечте. Не просто в мечте – в сверхзадаче. В чем же наша сверхзадача? В том, чтобы мы обеспечили и создали такой мир для всего общества, для всего человечества, который будет справедливым, развитым, в том числе и технологически, и который не будет только для “золотого миллиарда”, который будет абсолютно для всех", – заключила она.
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общество, россия
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Итоги научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук, которая прошла в Сочи, подвели сегодня эксперты в рамках круглого стола "ДНК России: мировоззрение и ценности нашей страны".
Проект "ДНК России" разработан Министерством науки и высшего образования РФ. Он направлен на вовлечение академического сообщества в учебно-методическое и научно-исследовательское сопровождение государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики.
Работа идет очень активно, рассказал профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин: летом этого года был организован экспертно-методический совет, сформулированы тематики грантовых работ.
"По большому счету речь идет об исследовании состояния систем мировоззрения, одновременно о разработке и выработке совместных представлений о допустимых параметрах системы мировоззрения, допустимых в первую очередь с точки зрения обоснованности тезисов нашей истории и государственности научными концепциями и теориями, которые были разработаны ранее. В том числе те концепции и теории, которые были разработаны в рамках уже российской науки", – отметил Андрей Полосин.
Совместно с региональными властями и ректорским корпусом в рамках проекта "ДНК России" подготовлен первый тестовый курс в рамках дополнительной программы образования – 17 выпускников уже защитили дипломные работы.
Профессор кафедры философии, социологии и психологии управления, руководитель программы "Социальная и политическая философия" Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей Дахин подчеркнул необходимость таких проектов для развития нашей страны.
"Мы 30 лет примериваем на себя отдельную самостоятельную жизнь самостоятельного государства. Можно сказать, мы прожили попытку внешних стремлений извне поменять эту структуру нашего мировоззренческого кода", – сказал он.
На прошедшей научной конференции был представлен весь спектр взглядов, участвовали люди с самыми разными точками зрения, подчеркнул проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин.
"Организаторы проделали колоссальную работу, но тезис, что Россия – это цивилизация самостоятельная, консенсусный. К этой мысли приходит большинство", – сказал он.
В различные исторические периоды Россия брала полезное и с Запада, и с Востока, что-то отторгая, но оставаясь собой, подчеркнул Сутырин.
Преподаватель кафедры публичной политики и истории государства и права Юридического института РУДН Дарья Сорокина выразила мнение, что для дальнейшего развития России необходимо идти по пути технологического лидерства, инновационной технологической открытости.
"В рамках работы мы пришли к выводу, что мы являемся суперэтносом: мы не можем дробиться, когда мы говорим о народе как общей идентичности, на различные этнические группы, к которым, конечно же, мы относимся. Мы народ, который нуждается в мечте. Не просто в мечте – в сверхзадаче. В чем же наша сверхзадача? В том, чтобы мы обеспечили и создали такой мир для всего общества, для всего человечества, который будет справедливым, развитым, в том числе и технологически, и который не будет только для “золотого миллиарда”, который будет абсолютно для всех", – заключила она.