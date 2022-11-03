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США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР
США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР
США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР, говорится в опубликованном в четверг заявлении Пентагона по итогам... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:43
2022-11-03T19:43
2022-11-03T19:52
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южная корея
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР, говорится в опубликованном в четверг заявлении Пентагона по итогам встречи министров обороны двух стран."Министры согласовали необходимость расширить совместные учения и тренировки по укреплению готовности к противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР", - говорится в сообщении.КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
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сша, в мире, южная корея, министерство обороны сша, японское море
США, В мире, Южная Корея, Министерство обороны США, Японское море
19:43 03.11.2022 (обновлено: 19:52 03.11.2022)
США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР
Пентагон: США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных и ядерных угроз КНДР