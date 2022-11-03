https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html

США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР

США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР - РИА Новости, 03.11.2022

США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР

США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР, говорится в опубликованном в четверг заявлении Пентагона по итогам... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:43

2022-11-03T19:43

2022-11-03T19:52

сша

в мире

южная корея

министерство обороны сша

японское море

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР, говорится в опубликованном в четверг заявлении Пентагона по итогам встречи министров обороны двух стран."Министры согласовали необходимость расширить совместные учения и тренировки по укреплению готовности к противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР", - говорится в сообщении.КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".

https://ria.ru/20221103/oon-1829095451.html

сша

южная корея

японское море

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сша, в мире, южная корея, министерство обороны сша, японское море