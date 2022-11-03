https://ria.ru/20221103/kndr-1828835914.html

КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету, сообщили СМИ

КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету, сообщили СМИ

КНДР выпустила еще одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:51

2022-11-03T02:51

2022-11-03T02:58

в мире

кндр (северная корея)

происшествия

японское море

пхеньян

министерство обороны японии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР выпустила еще одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.Ранее оно сообщало, что КНДР, предположительно, в четверг запустила ракету средней или большой дальности.Японская служба безопасности на море сообщила, что Пхеньян мог провести пуск баллистической ракеты. "Согласно информации минобороны Японии, Северная Корея могла провести пуск баллистической ракеты. Суда просят отслеживать поступающую информацию, и при обнаружении упавших объектов не приближаться к ним и сообщить об этом береговой охране", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

кндр (северная корея)

японское море

пхеньян

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в мире, кндр (северная корея), происшествия, японское море, пхеньян, министерство обороны японии