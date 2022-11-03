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КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
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КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету, сообщили СМИ
КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету, сообщили СМИ
КНДР выпустила еще одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T02:51
2022-11-03T02:58
в мире
кндр (северная корея)
происшествия
японское море
пхеньян
министерство обороны японии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР выпустила еще одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.Ранее оно сообщало, что КНДР, предположительно, в четверг запустила ракету средней или большой дальности.Японская служба безопасности на море сообщила, что Пхеньян мог провести пуск баллистической ракеты. "Согласно информации минобороны Японии, Северная Корея могла провести пуск баллистической ракеты. Суда просят отслеживать поступающую информацию, и при обнаружении упавших объектов не приближаться к ним и сообщить об этом береговой охране", - говорится в сообщении.
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в мире, кндр (северная корея), происшествия, японское море, пхеньян, министерство обороны японии
В мире, КНДР (Северная Корея), Происшествия, Японское море, Пхеньян, Министерство обороны Японии
02:51 03.11.2022 (обновлено: 02:58 03.11.2022)
 
КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету, сообщили СМИ

Ренхап: КНДР выпустила еще одну неопознанную ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР выпустила еще одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.
Ранее оно сообщало, что КНДР, предположительно, в четверг запустила ракету средней или большой дальности.
"Северная Корея выпустила еще одну неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - сообщает агентство.
Японская служба безопасности на море сообщила, что Пхеньян мог провести пуск баллистической ракеты. "Согласно информации минобороны Японии, Северная Корея могла провести пуск баллистической ракеты. Суда просят отслеживать поступающую информацию, и при обнаружении упавших объектов не приближаться к ним и сообщить об этом береговой охране", - говорится в сообщении.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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В миреКНДР (Северная Корея)ПроисшествияЯпонское мореПхеньянМинистерство обороны Японии
 
 
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