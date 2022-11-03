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КНДР могла запустить ракету средней или большей дальности, сообщил Ренхап
КНДР могла запустить ракету средней или большей дальности, сообщил Ренхап - РИА Новости, 03.11.2022
КНДР могла запустить ракету средней или большей дальности, сообщил Ренхап
КНДР, предположительно, в четверг осуществила запуск ракеты средней или большей дальности, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T02:20
2022-11-03T02:20
2022-11-03T02:34
в мире
японское море
япония
кндр (северная корея)
южная корея
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР, предположительно, в четверг осуществила запуск ракеты средней или большей дальности, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники.Ранее агентство передавало, что КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря.Там же говорится, что запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над территорией Японии и миновала ее.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html
японское море
япония
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, японское море, япония, кндр (северная корея), южная корея, происшествия
В мире, Японское море, Япония, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Происшествия
02:20 03.11.2022 (обновлено: 02:34 03.11.2022)
КНДР могла запустить ракету средней или большей дальности, сообщил Ренхап
Ренхап: КНДР могла осуществить запуск ракеты средней или большей дальности