https://ria.ru/20221103/kndr-1828835030.html

КНДР могла запустить ракету средней или большей дальности, сообщил Ренхап

КНДР могла запустить ракету средней или большей дальности, сообщил Ренхап - РИА Новости, 03.11.2022

КНДР могла запустить ракету средней или большей дальности, сообщил Ренхап

КНДР, предположительно, в четверг осуществила запуск ракеты средней или большей дальности, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:20

2022-11-03T02:20

2022-11-03T02:34

в мире

японское море

япония

кндр (северная корея)

южная корея

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР, предположительно, в четверг осуществила запуск ракеты средней или большей дальности, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники.Ранее агентство передавало, что КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря.Там же говорится, что запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над территорией Японии и миновала ее.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

японское море

япония

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, японское море, япония, кндр (северная корея), южная корея, происшествия